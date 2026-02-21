Un nuevo estudio científico detectó que las plantas "gritan" cuando son agredidas o sufren estrés

Un equipo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv comprobó que las plantas producen sonidos en frecuencias ultrasónicas —imperceptibles para el oído humano— cuando atraviesan situaciones de estrés, como la falta de agua o daños físicos. El trabajo, liderado por la bióloga evolutiva Lilach Hadany, se basó en grabaciones realizadas en cámaras acústicas y en invernaderos, y fue publicado en la revista científica Cell y difundida por el medio Robotitus.

Durante el experimento, los científicos registraron plantas de tomate y tabaco en condiciones normales y bajo estrés. Descubrieron que las plantas sanas casi no emitían sonido, mientras que las deshidratadas o con el tallo cortado generaban hasta 40 chasquidos ultrasónicos por hora, dependiendo de la especie.

Estos clics pueden detectarse a más de un metro de distancia y aumentan a medida que la planta se seca, antes de disminuir cuando el tejido comienza a marchitarse.

Para diferenciar los sonidos, el equipo utilizó un algoritmo de aprendizaje automático capaz de distinguir entre plantas sin estrés, cortadas y deshidratadas.

Más que química y aroma

El hallazgo se suma a otras formas conocidas de comunicación vegetal. Las plantas ya habían demostrado que pueden liberar compuestos aromáticos para alertar a otras plantas, modificar su color o atraer insectos que las defiendan de plagas.

Lo novedoso es la dimensión acústica. Según Hadany, incluso en lo que percibimos como silencio, existen sonidos que transportan información. Algunos animales podrían ser capaces de detectar estas emisiones.

Los investigadores también registraron sonidos en otras especies como trigo, maíz, uva y cactus, lo que sugiere que la producción acústica podría ser más común de lo que se pensaba.

La pregunta ahora no es si las plantas emiten sonidos. Es qué otra forma de vida en la Tierra está escuchando esa angustia y cómo reacciona ante ella.

