Alerta amarilla por tormentas y vientos en el AMBA: a qué hora llueve

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes y ráfagas de viento para este martes 17 de marzo en el AMBA, que incluye a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, así como a localidades cercanas como La Plata. Según el pronóstico oficial, las precipitaciones comenzarán durante la tarde y se intensificarán hacia la noche, con mayor probabilidad de lluvias entre las 18:00 y las 23:00 horas.

El fenómeno estará acompañado por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h. Las autoridades recomiendan evitar circular durante los momentos de mayor intensidad, asegurar objetos sueltos en balcones y patios, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Alerta naranja por tormentas fuertes, ráfagas y ocasional caída de granizo en Buenos Aires

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El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la situación puede variar rápidamente debido a la inestabilidad atmosférica típica de “eventos convectivos”. Transporte vertical de calor y humedad en la atmósfera.

Alerta amarilla por tormentas este martes en el AMBA

Desde Protección Civil recomendaron no sacar la basura para evitar obstrucciones en desagües, no refugiarse bajo árboles o postes de electricidad durante la tormenta y tener preparada una linterna ante posibles cortes de luz.

Cuáles serán las zonas más afectadas

Las tormentas impactarán con mayor fuerza en el conurbano sur y oeste incluyendo partidos como Lomas de Zamora, Quilmes, La Matanza y Merlo donde se esperan acumulados de lluvia más elevados en cortos períodos. También podrían registrarse anegamientos temporarios en zonas con drenaje insuficiente y calles urbanas con baja pendiente.

Alerta por niveles de radiación UV muy altos en gran parte del país: un riesgo persistente para la salud dérmica

En tanto, el sector norte del AMBA experimentaría lluvias de menor intensidad, aunque igualmente acompañadas por ráfagas y descargas eléctricas. Los meteorólogos advierten que la situación puede variar rápidamente debido a la inestabilidad atmosférica típica de estos eventos convectivos.

Alerta amarilla por tormentas en el AMBA

Para la madrugada del miércoles, se prevé una mejora gradual de las condiciones, con descenso de la temperatura y rotación del viento al sector sur. No obstante, podrían persistir chaparrones aislados durante las primeras horas de la mañana.

Tormentas aisladas y ráfagas en Buenos Aires, mientras rigen alertas por viento zonda en el oeste

Cómo estará el clima en el resto del país

El fenómeno de inestabilidad se extiende a otras 15 provincias argentinas. En Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba rigen advertencias por abundantes lluvias y actividad eléctrica frecuente. Las temperaturas en el norte del país, como en Santiago del Estero y La Rioja, alcanzarán los 31°C, mientras que en la región de Cuyo, Mendoza registrará una máxima de 26°C con cielo mayormente nublado y vientos moderados provenientes del sector oeste.

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