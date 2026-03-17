Alerta amarilla por tormentas y vientos en el AMBA: a qué hora llueve

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes y ráfagas de viento para este martes 17 de marzo en el AMBA, que incluye a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, así como a localidades cercanas como La Plata. Según el pronóstico oficial, las precipitaciones comenzarán durante la tarde y se intensificarán hacia la noche, con mayor probabilidad de lluvias entre las 18:00 y las 23:00 horas.
El fenómeno estará acompañado por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h. Las autoridades recomiendan evitar circular durante los momentos de mayor intensidad, asegurar objetos sueltos en balcones y patios, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
Alerta naranja por tormentas fuertes, ráfagas y ocasional caída de granizo en Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la situación puede variar rápidamente debido a la inestabilidad atmosférica típica de “eventos convectivos”. Transporte vertical de calor y humedad en la atmósfera.
Desde Protección Civil recomendaron no sacar la basura para evitar obstrucciones en desagües, no refugiarse bajo árboles o postes de electricidad durante la tormenta y tener preparada una linterna ante posibles cortes de luz.
Cuáles serán las zonas más afectadas
Las tormentas impactarán con mayor fuerza en el conurbano sur y oeste incluyendo partidos como Lomas de Zamora, Quilmes, La Matanza y Merlo donde se esperan acumulados de lluvia más elevados en cortos períodos. También podrían registrarse anegamientos temporarios en zonas con drenaje insuficiente y calles urbanas con baja pendiente.
Alerta por niveles de radiación UV muy altos en gran parte del país: un riesgo persistente para la salud dérmica
En tanto, el sector norte del AMBA experimentaría lluvias de menor intensidad, aunque igualmente acompañadas por ráfagas y descargas eléctricas. Los meteorólogos advierten que la situación puede variar rápidamente debido a la inestabilidad atmosférica típica de estos eventos convectivos.
Para la madrugada del miércoles, se prevé una mejora gradual de las condiciones, con descenso de la temperatura y rotación del viento al sector sur. No obstante, podrían persistir chaparrones aislados durante las primeras horas de la mañana.
Tormentas aisladas y ráfagas en Buenos Aires, mientras rigen alertas por viento zonda en el oeste
Cómo estará el clima en el resto del país
El fenómeno de inestabilidad se extiende a otras 15 provincias argentinas. En Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba rigen advertencias por abundantes lluvias y actividad eléctrica frecuente. Las temperaturas en el norte del país, como en Santiago del Estero y La Rioja, alcanzarán los 31°C, mientras que en la región de Cuyo, Mendoza registrará una máxima de 26°C con cielo mayormente nublado y vientos moderados provenientes del sector oeste.
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