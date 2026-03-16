Este lunes 16 de marzo presenta un escenario de inestabilidad climática en gran parte de Argentina. Mientras la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano esperan tormentas aisladas hacia la tarde, diversas provincias del oeste y la Patagonia se encuentran bajo alerta meteorológica. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido advertencias por vientos intensos y lluvias que afectarán la zona cordillerana y el centro del país.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 16 de marzo

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 23°C y los 30°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se anticipan lluvias leves de 3 mm y se esperan vientos leves de 16 km/h del noreste. La humedad promedio alcanzará el 70%.

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Clima lunes 16 de marzo

Para el resto de la Provincia de Buenos Aires, el panorama es similar, con un aumento de la nubosidad. En sectores como La Plata, se prevén temperaturas de entre 18°C y 27°C, con una probabilidad de precipitaciones que asciende hasta el 70% durante la noche. En la zona costera de Mar del Plata, la máxima se situará en 26°C bajo condiciones de visibilidad reducida y vientos persistentes del sector norte.

Cómo estará el clima en el resto del país

El interior de Argentina enfrenta fenómenos extremos bajo alertas oficiales. En las provincias de Mendoza y San Juan se ha emitido una alerta naranja y amarilla respectivamente por viento zonda. Por otro lado, en las provincias de Neuquén y Río Negro rige una alerta naranja por lluvias copiosas, mientras que Córdoba y La Pampa esperan tormentas de variada intensidad que podrían incluir caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.

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En el norte argentino, las temperaturas continuarán siendo elevadas, alcanzando máximas de 34°C en Formosa y 36°C en Posadas. En la región de Santa Fe, específicamente en la localidad de El Trébol, se anticipa una jornada calurosa con una máxima de 33°C y vientos del noreste. El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a los habitantes de estas zonas mantener la hidratación constante y evitar la exposición al sol directo.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el martes 17 de marzo, se prevé una profundización del mal tiempo en la región central. En la Ciudad de Buenos Aires, la temperatura descenderá a una mínima de 20°C y una máxima de 26°C, con tormentas fuertes previstas para la tarde y ráfagas del sur de hasta 41 km/h. Estas condiciones de inestabilidad se desplazarán gradualmente hacia el norte del país durante el transcurso de la semana entrante.

Hacia el miércoles 18 y jueves 19 de marzo, se espera una estabilización de las condiciones meteorológicas en el área metropolitana. Las temperaturas mínimas caerán hasta los 16°C, brindando un alivio térmico tras el paso del frente de tormentas. En la Patagonia, las lluvias comenzarán a cesar, aunque se mantendrán las bajas temperaturas en la zona cordillerana, con cielos mayormente nublados en las provincias de Chubut y Santa Cruz.