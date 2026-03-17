Este martes 17 de marzo se presenta con condiciones de alta inestabilidad y un marcado descenso térmico hacia el final del día en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas de nivel naranja y amarillo debido a la formación de tormentas severas que afectarán especialmente a la región central, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires y amplios sectores de la Provincia de Buenos Aires.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 17 de marzo

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, la jornada será pesada y sofocante, con temperaturas que oscilarán entre los 21°C y 29°C. Se espera que la mayor inestabilidad ocurra durante la tarde, momento para el cual rige una alerta por tormentas fuertes, ráfagas de viento del sector sur y probable caída de granizo. La humedad promedio se mantendrá elevada, superando el 70% en el área metropolitana.

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Clima martes 17 de marzo

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, el panorama es similar con alertas naranjas en la zona central y sur. Localidades como Mar de Ajó esperan máximas de 26°C con precipitaciones de hasta 12 mm por la tarde. Por su parte, en Vicente López y el norte bonaerense, se prevén lloviznas matinales seguidas de tormentas más intensas, con vientos que rotarán al suroeste provocando un alivio térmico hacia la noche.

Cómo estará el clima en el resto del país

El fenómeno de inestabilidad se extiende a otras 15 provincias argentinas. En Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba rigen advertencias por lluvias abundantes y actividad eléctrica frecuente. Las temperaturas en el norte del país, como en Santiago del Estero y La Rioja, alcanzarán los 31°C, mientras que en la región de Cuyo, Mendoza registrará una máxima de 26°C con cielo mayormente nublado y vientos moderados provenientes del sector oeste.

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En la Patagonia, el ingreso de un frente frío generará condiciones más rigurosas. En Santa Cruz se prevén mínimas de 5°C y máximas de 14°C, con probabilidad de precipitaciones aisladas en zonas cordilleranas. Por otro lado, en la región del Litoral, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 50 y 80 milímetros, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h en sectores específicos bajo alerta naranja y amarilla.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el miércoles 18 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mejora en las condiciones climáticas tras el paso del sistema frontal. En la Capital Federal y alrededores, la temperatura máxima descenderá a 26°C con una mínima de 17°C, estableciendo un ambiente más seco y agradable. El cielo permanecerá algo nublado, pero sin probabilidades significativas de lluvias, lo que marcará el fin de la inestabilidad reciente.

Hacia el final de la semana, se prevé un ascenso paulatino de las marcas térmicas en todo el territorio nacional. El jueves 19 de marzo se esperan cielos despejados con máximas cercanas a los 29°C en la región centro. No obstante, se recomienda mantener el seguimiento de las alertas geolocalizadas, ya que la transición estacional mantendrá la posibilidad de variaciones térmicas bruscas y vientos persistentes del sector sur en la costa atlántica.