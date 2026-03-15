La jornada del domingo 15 de marzo de 2026 estará marcada por un incremento en las temperaturas máximas en la zona central y alertas meteorológicas vigentes en el norte y sur del país. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones estables en la Capital Federal, mientras que áreas de la Patagonia y el norte enfrentarán fenómenos de viento y tormentas intensas.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 15 de marzo

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y un ascenso en el termómetro. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima se ubicará en los 21 grados, mientras que la máxima alcanzará los 32 grados centígrados, sin probabilidades de precipitaciones para la zona del AMBA durante el transcurso de todo el día domingo.

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Para el resto de la Provincia de Buenos Aires, las condiciones serán diversas, destacándose un alerta amarillo por tormentas en el sur bonaerense. En Bahía Blanca, la temperatura mínima será de 18 grados y la máxima de 24 grados, con precipitaciones intermitentes. "En la mañana el tiempo será nuboso con precipitaciones y tormentas", según detalla el diario La Nueva Provincia en su reporte.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el norte y centro del país, el Servicio Meteorológico Nacional activó alertas por tormentas fuertes que podrían afectar a provincias como Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba. Se prevén valores de precipitación acumulada de hasta 50 milímetros. En Santa Fe, se espera un cielo mayormente despejado con ascenso de la temperatura máxima hasta los 33 grados, manteniendo condiciones de inestabilidad moderada hacia la tarde.

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La región patagónica enfrentará condiciones climáticas adversas debido a vientos intensos. En Tierra del Fuego y Santa Cruz, rige un alerta amarillo por ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Por su parte, en Neuquén se pronostica un descenso de la temperatura con una máxima de 21 grados y vientos regulares del sector noroeste, acompañados de algunas precipitaciones aisladas durante la jornada del domingo.

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Para el inicio de la semana, se espera que el calor se intensifique en el área metropolitana y el centro del país. El lunes 16 de marzo, la Ciudad de Buenos Aires registrará temperaturas entre los 23 y 32 grados con cielo mayormente nublado. En provincias como Santa Fe, el termómetro podría escalar significativamente, alcanzando una máxima estimada de 39 grados bajo condiciones de creciente inestabilidad.

Hacia el martes 17 de marzo, un frente de mal tiempo afectará gran parte de la región central, provocando un descenso de las temperaturas. Se prevé que en la Capital Federal y alrededores el cielo esté nublado con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. En la provincia de San Luis, se anticipa una jornada ventosa con mínimas de 16 grados y máximas que no superarán los 24 grados centígrados.