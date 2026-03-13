La jornada del viernes 13 de marzo presentará condiciones climáticas estables en la región central del país, con un leve ascenso de las temperaturas máximas. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas amarillas por tormentas de variada intensidad que afectarán principalmente al sur y oeste del territorio nacional. Se prevé nubosidad variable y un ambiente mayormente seco en la zona metropolitana durante todo el día.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 13 de marzo

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se espera un clima agradable con cielo algo a parcialmente nublado. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 19 °C, mientras que la máxima alcanzará los 27 °C por la tarde. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de precipitaciones en la Capital Federal es muy baja, manteniéndose un flujo de vientos leves provenientes del sector este.

Clima viernes 13 de marzo

Para el resto de la Provincia de Buenos Aires, el escenario será similar, aunque con mayor inestabilidad hacia el suroeste. En localidades como Bahía Blanca y Sierra de la Ventana, se prevén tormentas aisladas hacia el final de la jornada. En la Costa Atlántica, ciudades como Miramar y Villa Gesell registrarán nubosidad variable con temperaturas máximas de 24 °C, sin descartar lloviznas locales de corta duración durante la mañana.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo estará el clima en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para las provincias de San Luis, Mendoza, La Pampa y Río Negro. Se anticipan "tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo e intensas ráfagas". Los valores de precipitación acumulada en estas regiones podrían oscilar entre los 30 y 70 milímetros.

Eclipses, lluvias de estrellas y cometas: los fenómenos astronómicos que marcarán el cielo en 2026

En el norte argentino, las temperaturas continuarán siendo elevadas, con máximas que podrían superar los 33 °C en provincias como Formosa y Chaco. Por el contrario, en la región patagónica se espera el ingreso de un frente frío que provocará un descenso térmico y ráfagas de viento del sector oeste. San Juan mantendrá una jornada calurosa con una máxima de 31 °C y cielo mayormente despejado durante gran parte del viernes.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el fin de semana, se proyecta un incremento gradual de la temperatura en la zona central. El sábado 14 de marzo, la máxima en el AMBA llegará a los 27 °C con nubosidad en aumento, mientras que el domingo 15 se espera un pico de 30 °C. Las condiciones de inestabilidad se trasladarán hacia el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe hacia el domingo.

Hacia el comienzo de la próxima semana, el Servicio Meteorológico Nacional prevé un marcado ascenso térmico en el centro y norte del país. El lunes 16 y martes 17 de marzo las temperaturas máximas podrían alcanzar los 34 °C en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la influencia de vientos del norte. Este escenario de calor persistente finalizaría el miércoles 18 con la llegada de un nuevo sistema frontal.