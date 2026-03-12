Eclipses, lluvias de estrellas y cometas: los fenómenos astronómicos que marcarán el cielo en 2026

El miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar un eclipse solar total que se iniciará en el norte de Siberia, atravesará el Océano Ártico y Groenlandia, bordeará Islandia y finalizará en España. Este evento astronómico representa el primer eclipse total visible en Europa continental desde agosto de 1999. El cono de sombra proyectado por la Luna cubrirá una franja de aproximadamente 290 kilómetros de ancho, donde el día se oscurecerá por completo durante un máximo de 2 minutos y 18 segundos.

Un agujero negro libera una energía 100 billones de veces mayor que la Estrella de la Muerte de Star Wars

La trayectoria de la totalidad comenzará su paso por la masa continental de Groenlandia antes de alcanzar la costa occidental de Islandia. En ciudades como Reikiavik, la fase total ocurrirá alrededor de las 17:48 hora local. Según los datos del Observatorio Real de Greenwich, el punto de mayor eclipse se situará a unos 45 kilómetros de la costa islandesa. Allí, el diámetro aparente de la Luna superará al del Sol en un 3,8%, lo que permitirá una visión nítida de la corona solar y las estrellas circundantes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El recorrido de la sombra en territorio español

En España, la franja de totalidad ingresará por el norte a través de Galicia y Asturias, cruzando la península en dirección sudeste hacia el Mediterráneo. Ciudades como La Coruña, Oviedo, Santander, Bilbao, Burgos, Zaragoza y Valencia quedarán dentro de la zona de oscuridad. En La Coruña, el inicio de la fase total está previsto para las 20:27 hora local, con una duración de un minuto y 14 segundos. El fenómeno ocurrirá a baja altura sobre el horizonte, ya que el Sol estará próximo a su puesta.

Artemis II vs. Apolo 8: qué cambió en medio siglo entre dos misiones que dieron la vuelta a la Luna

La zona de totalidad también alcanzará las Islas Baleares antes de concluir su recorrido. En Palma de Mallorca, el eclipse total durará un minuto y 36 segundos, comenzando a las 20:31 hora local. Las autoridades astronómicas advirtieron que Madrid y Barcelona quedarán situadas apenas fuera de la franja de totalidad, por lo que en dichas ciudades el fenómeno se observará como un eclipse parcial de gran magnitud, alcanzando un 99,8% de ocultación del disco solar.

Otros fenómenos astronómicos del año 2026

El calendario astronómico de 2026 incluye otros eventos significativos antes y después del eclipse de agosto. El 3 de marzo se produjo un eclipse lunar total, conocido como luna de sangre, visible en gran parte de América del Norte y el Pacífico. Asimismo, la NASA confirmó que el 28 de febrero se registró una alineación de seis planetas —Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y Neptuno— que fueron visibles simultáneamente en el cielo nocturno bajo condiciones de baja contaminación lumínica.

Detectan dos moléculas inesperadas en el cometa 3I/ATLAS

La actividad de meteoros tendrá su punto máximo también en agosto. La lluvia de las Perseidas coincidirá con la fase de luna nueva el 12 y 13 de agosto de 2026, lo que proporcionará condiciones de oscuridad ideales para la observación. Se estima una tasa de hasta 150 meteoros por hora. La ausencia de luz lunar facilitará la detección de bólidos y trazos brillantes provenientes de los restos del cometa Swift-Tuttle, los cuales radiarán desde la constelación de Perseo durante la madrugada.

El Instituto Geográfico Nacional de España mantiene operativos los centros de observación para el seguimiento de la actividad solar previa al eclipse. Los informes oficiales indican que la fase de parcialidad en las Islas Canarias alcanzará un máximo del 64% en Santa Cruz de Tenerife. La próxima cita de similares características en la región tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, cuando un nuevo eclipse solar total recorra el extremo sur de la península ibérica y el norte de África.