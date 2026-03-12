El territorio argentino presenta este jueves condiciones meteorológicas mayormente estables en la región central, mientras que el norte permanece bajo vigilancia por fenómenos climáticos. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se caracterizará por temperaturas templadas en el área metropolitana y un bajo índice de probabilidad de precipitaciones, contrastando con la inestabilidad que afecta a provincias del litoral y regiones serranas específicas del país.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 12 de marzo de 2026

La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense registrarán una jornada de tiempo agradable con cielo algo nublado. Se estima una temperatura mínima de 19 °C y una máxima que alcanzará los 26 °C. Los vientos soplarán del sector este a una velocidad de entre 13 y 22 km/h. La humedad promedio rondará el 66%, configurando un escenario propicio para actividades al aire libre en toda la Capital Federal.

Clima jueves 12 de marzo

En el interior de la Provincia de Buenos Aires, el clima presentará variaciones locales. En ciudades como La Plata, la máxima se situará en 28 °C con nubosidad variable. En contraste, el sector sudeste y zonas como Necochea esperan una máxima de 25 °C. El SMN indica que "no se descartan algunos episodios de precipitación aislados, acotados localmente y de corta duración sobre la provincia de Buenos Aires".

Cómo estará el clima en el resto del país

En la región del Litoral, específicamente en Santa Fe, se prevé cielo despejado con temperaturas que oscilarán entre los 18 °C y los 31 °C. Las condiciones se mantienen estables con vientos leves del noreste. Por su parte, la provincia de Misiones atraviesa un periodo de inestabilidad persistente, con pronósticos de lluvias significativas y tormentas que podrían extenderse hasta la noche del jueves, manteniendo el riesgo de anegamientos locales.

Hacia el norte y centro-oeste del país, rigen alertas amarillas por tormentas fuertes que incluyen actividad eléctrica y posible caída de granizo. El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre fenómenos con capacidad de daño en estas regiones. En las zonas cordilleranas y la Patagonia, se espera un clima más seco con temperaturas moderadas, aunque persisten vientos intensos en el sector costero del sur bonaerense con ráfagas de hasta 50 km/h.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el viernes 13 de marzo, se anticipa una continuidad del buen tiempo en el AMBA con una mínima de 19 °C y una máxima de 26 °C. El cielo se mantendrá algo nublado, aumentando la cobertura hacia la noche. En el resto del país, las temperaturas iniciarán un leve ascenso térmico, especialmente en la zona central y el norte, donde se espera que los valores máximos comiencen a superar los 30 °C.

Durante el fin de semana, el termómetro seguirá subiendo en gran parte del territorio nacional. Para el domingo 15 de marzo, se prevé una jornada calurosa en Buenos Aires con una máxima de 30 °C y cielo mayormente despejado. El SMN recomienda mantenerse actualizado ante posibles alertas por temperaturas elevadas, ya que se proyecta un periodo de estabilidad térmica con valores por encima de lo normal para la época.