Este sábado 14 de marzo se presenta con condiciones estables y temperaturas templadas en la región central, contrastando con un panorama de inestabilidad en gran parte del territorio nacional. Mientras que la Ciudad de Buenos Aires disfrutará de una jornada sin precipitaciones, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas severas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo para nueve provincias del NOA y el centro.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 14 de marzo

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y excelentes condiciones meteorológicas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima en CABA será de 19 °C, mientras que la máxima alcanzará los 26 °C. Los vientos soplarán leves a moderados del sector noreste, manteniendo un ambiente agradable durante la tarde en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires y la Capital Federal.

Estabilidad en Buenos Aires y alertas amarillas por tormentas fuertes con granizo en cuatro provincias

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Para el resto de la Provincia de Buenos Aires, el escenario es mayormente estable, a excepción del suroeste bonaerense. En localidades como Bahía Blanca y Sierra de la Ventana, se anticipa una mayor inestabilidad con probabilidad de tormentas aisladas hacia el final del día. En la zona de La Plata, el clima se mantendrá sin lluvias, con marcas térmicas que oscilarán entre los 19 °C de mínima y los 26 °C de máxima.

Cómo estará el clima en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para las provincias de La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. Se prevén "lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h".

El índice de rayos UV se mantendrá en niveles altos en gran parte del país y advierten por riesgos para la salud

En la región patagónica, el clima estará marcado por vientos intensos y lluvias localizadas. El Parque Nacional Nahuel Huapi se encuentra bajo alerta amarilla por lluvias, lo que aumenta el riesgo de crecida de arroyos y senderos resbaladizos. En el noreste, ciudades como Posadas registrarán temperaturas elevadas con una máxima de 34 °C, un índice de radiación UV extremo y un riesgo de incendios calificado como muy alto.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El domingo 15 de marzo marcará un ascenso térmico en la zona central del país, con una máxima prevista de 29 °C para la Capital Federal bajo un cielo mayormente soleado. Sin embargo, la inestabilidad persistirá en el norte argentino y sectores de Cuyo, donde las tormentas continuarán afectando de forma aislada. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del organismo meteorológico nacional.

Para el inicio de la próxima semana, el lunes 16 de marzo se espera un aumento significativo de la temperatura y la humedad en el AMBA, con una máxima que podría alcanzar los 31 °C. Hacia el martes 17, se prevé el ingreso de un frente que generará condiciones muy inestables en gran parte de Argentina, con probables ráfagas de viento de hasta 50 km/h y precipitaciones en la provincia de Buenos Aires.