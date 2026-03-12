Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se pronostica un índice UV máximo de 7 para este jueves 12 de marzo. Este valor es considerado "alto", lo que implica un riesgo moderado a alto ante la exposición solar sin protección.

En las regiones del norte argentino y Cuyo, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa valores que alcanzarán niveles "muy altos" y "extremos", superiores a 10. En la Patagonia, se esperan registros más moderados, oscilando entre 4 y 6 según la zona.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV (IUV) es una medida de la intensidad de la radiación ultravioleta proveniente del sol en la superficie terrestre. Según define la Organización Mundial de la Salud (OMS), este indicador se expresa mediante una escala numérica que comienza en 0; cuanto más alto es el valor, mayor es el potencial de daño para la piel y los ojos, y menor el tiempo necesario para que se produzca una lesión.

Rayos UV

Es fundamental conocerlo porque permite a las personas tomar decisiones informadas sobre su protección. Los niveles se agrupan en categorías: bajo (1-2), moderado (3-5), alto (6-7), muy alto (8-10) y extremadamente alto (11 o más). La importancia radica en que la radiación UV es un factor de riesgo ambiental modificable, y su monitoreo ayuda a prevenir enfermedades crónicas derivadas de la sobreexposición.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición prolongada o intensa a la radiación ultravioleta tiene efectos nocivos inmediatos y a largo plazo. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los daños incluyen quemaduras solares dolorosas, envejecimiento prematuro de la piel (fotoenvejecimiento) y un aumento significativo en el riesgo de desarrollar diferentes tipos de cáncer de piel, como el carcinoma y el melanoma.

Además de los efectos cutáneos, los rayos UV pueden causar daños oculares graves, como cataratas y pterigión (crecimiento de tejido en la conjuntiva). La OMS también advierte que la radiación excesiva puede debilitar el sistema inmunitario, reduciendo la capacidad del cuerpo para defenderse de ciertas enfermedades y reactivando infecciones virales, como el herpes labial.

Para protegerse de manera efectiva, los organismos internacionales recomiendan limitar el tiempo de exposición durante las horas de mayor intensidad, generalmente entre las 10 y las 16 horas. Se aconseja buscar la sombra y utilizar prendas de vestir protectoras, como sombreros de ala ancha y anteojos de sol con filtro UV certificado, que cubran adecuadamente el área de los ojos.

Asimismo, es imprescindible la aplicación de protectores solares de amplio espectro con un factor de protección solar (FPS) de 30 o superior. Este debe colocarse generosamente sobre la piel limpia 20 minutos antes de la exposición y renovarse cada dos horas, o con mayor frecuencia si se realiza actividad física o se tiene contacto con el agua, incluso en días nublados.