Alerta naranja y amarilla por lluvias y viento Zonda para este jueves 27 de agosto: las nueve provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 27 de agosto un paquete de alertas meteorológicas de nivel naranja y amarilla como consecuencia de la irrupción de un complejo sistema frontal. El informe prevé intensas nevadas en la Cordillera, precipitaciones persistentes en el sudoeste del país y ráfagas destructivas de viento Zonda en la región de Cuyo y el Noroeste Argentino (NOA). En los valles precordilleranos alcanzará ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

La dinámica del tiempo sufrirá un cambio drástico una vez que el frente frío avance sobre la geografía nacional. La advertencia de nivel naranja (que implica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida y el medio ambiente) se concentra principalmente sobre las áreas cordilleranas del centro y sur del país, así como en franjas precordilleranas.

Viento Zonda en Mendoza: alerta por ráfagas de 70 kilómetros por hora y nevadas en la alta montaña

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El meteorólogo del SMN y especialista de Meteored Argentina, Christian Garavaglia, explicó que “el evento de viento Zonda de este jueves actuará como la antesala del ingreso de una masa de aire polar de origen marítimo. Una vez que el viento rote al sector sur hacia la noche y durante la madrugada del viernes, el registro térmico caerá bruscamente en toda la franja central y en Cuyo, dejando atrás las elevadas temperaturas repentinas y dando paso a heladas matinales hacia el fin de semana”.

Alerta naranja y amarilla por viento Zonda en las provincias de Cuyo y la cordillera

De acuerdo con el mapa oficial de alertas, son nueve las provincias bajo advertencia meteorológica: Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) junto a la provincia de Buenos Aires por chaparrones e inestabilidad.

Alerta naranja y amarilla por nevadas y viento Zonda: zonas de máximo riesgo

En la Cordillera del territorio mendocino y Neuquén se anticipan nevadas fuertes y persistentes. Los acumulados proyectados oscilan entre los 40 y 70 cm de nieve, pudiendo ser superados de forma puntual en las cotas más altas. El fenómeno estará acompañado por vientos intensos del sector oeste, lo que provocará el fenómeno de viento blanco y una drástica reducción de la visibilidad.

Alerta por viento Zonda en Mendoza: qué pasará con las clases

En tanto que, en los valles precordilleranos de Mendoza y San Juan, el viento Zonda alcanzará categoría naranja. Se espera un marcado ascenso térmico y una caída extrema de los niveles de humedad relativa.

Cindy Fernández, comunicadora del Servicio Meteorológico Nacional, dio precisiones sobre el comportamiento del sistema frontal y detalló: “Estamos ante el paso de un frente frío muy activo desde el Océano Pacífico que impacta de lleno sobre la cordillera de los Andes. Esto genera precipitaciones en forma de nieve continua en el sector cordillerano, pero al cruzar la barrera orográfica hacia el este, el aire desciende seco y comprimido, generando episodios severos de viento Zonda en Cuyo”.

Alerta amarilla por viento Zonda en La Rioja, Catamarca y San Juan

Por otro lado, en las circunscripciones de La Rioja y Catamarca regirá el alerta amarilla por viento Zonda durante el período de la tarde. Las velocidades del viento se situarán entre 40 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que superarían ampliamente los 70 u 80 kilómetros por hora.

Qué zonas están bajo alerta amarilla en San Juan a la espera de la llegada del viento Zonda

Lluvias persistentes en la Patagonia y la provincia de Buenos Aires

Para las zonas bajas e intermontanas de Río Negro, Chubut y Santa Cruz, se establecieron alertas amarillas por lluvias continuas. Se aguardan valores acumulados de entre 15 y 30 mm, con probabilidad de que las precipitaciones se mezclen con aguanieve en sectores de meseta.

Lluvias y chaparrones en el AMBA

Vuelven las lluvias a Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima este jueves 27 de agosto

En la provincia de Buenos Aires se esperan chaparrones e inestabilidad a lo largo de la jornada. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el territorio bonaerense, las condiciones meteorológicas se tornaron inestables. Aunque sin llegar a la severidad del oeste del país, se aguardan chaparrones aislados, vientos del sector sur de entre 30 y 50 km/h y una temperatura máxima que se ubicará cercana a los 18 °C.

PM