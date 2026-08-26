El viento Zonda golpeó fuertemente en la provincia de Mendoza, donde el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por las fuertes ráfagas de viento, que alcanzan los 69 km/h. Debido a ello, los ciudadanos se preocupan por cómo afectará el temporal al desarrollo de las clases en las escuelas.

El aviso por viento Zonda no solo rige en Mendoza, donde también hay alerta naranja por nevadas, sino también en las jurisdicciones de San Juan y La Rioja. Por otro lado, también hay alertas por ráfagas de viento fuertes en Catamarca, San Luis, Neuquén, Río Negro y Chu​but.

Viento Zonda en Mendoza: alerta por ráfagas de 70 kilómetros por hora y nevadas en la alta montaña

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Viento Zonda en Mendoza: qué pasa con las clases escolares

Las clases en Mendoza se dictaron este miércoles por la mañana con total normalidad en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, debido a la decisión de la Dirección General de Escuelas de la provincia de continuar con las mismas a pesar del temporal. Esta medida abarcó tanto a colegios de gestión privada como pública.

sin embargo, la DGE suspendió las clases del turno tarde en algunas zonas específicas de la jurisdicción, a causa de la intensidad de las ráfagas del viento Zonda. Las localidades afectadas fueron Lavalle; Potrerillos, en Luján de Cuyo, y La Carrera, en Tupungato; donde las clases se dictarán de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza.

Las ráfagas del viento Zonda en Mendoza alcanzan los 69 km/h

Cómo continuará el clima en Mendoza

Según el SMN, el jueves 27 de agosto el viento se normalizará con una velocidad promedio de entre 13 y 22 km/h, pero el clima permanecerá inestable. Se registran precipitaciones con probabilidades de hasta el 40% durante todo el día, mientras que las temperaturas rondarán entre los 8°C y los 16°C.

Qué zonas están bajo alerta amarilla en San Juan a la espera de la llegada del viento zonda

Durante el resto de la semana el cielo comenzará a despejarse y las temperaturas aumentarán hasta los 20°C. Sin embargo, se espera que las nubes regresen el próximo martes, con una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 19°C.

JSM/ML