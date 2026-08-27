El panorama meteorológico para este jueves 27 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires y la región del conurbano bonaerense estará marcado por un leve desmejoramiento y el regreso de las precipitaciones. La jornada se presentará inestable, con un progresivo cambio en las condiciones del tiempo en comparación con los días previos.

Durante gran parte del día predominará la nubosidad y la humedad alta en toda la franja central del territorio bonaerense. El ingreso de humedad desde el sector este potenciará la generación de precipitaciones intermitentes.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las proyecciones de Meteored señalan que el momento de mayor inestabilidad se concentrará durante las primeras horas de la jornada. Durante la madrugada y la mañana, se prevén precipitaciones aisladas y probabilidad de lluvias débiles de entre 40% y 70%.

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A medida que avance la tarde, el volumen de agua disminuirá paulatinamente. Si bien se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, el porcentaje de probabilidad de lluvias descenderá hacia un 30%.

Clima jueves 27 de agosto

En lo referente a las temperaturas en CABA, el valor mínimo se ubicará entre los 11 °C y 13 °C durante la mañana. Por su parte, la máxima esperada para la tarde alcanzará los 18 °C.

El viento soplará de manera continua desde el sector sureste y este, con velocidades promedio entre 8 y 15 km/h. Se anticipan ráfagas moderadas que podrían alcanzar hasta 29 km/h en horas de la tarde.

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En las zonas periféricas del AMBA, la sensación térmica matutina se percibirá un poco más fresca por el efecto del viento húmedo procedente de la cuenca del Río de la Plata.

Alertas del tiempo y el pronóstico para los próximos días

Respecto al Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional, no se mantienen alertas vigentes por fenómenos meteorológicos severos para la región metropolitana durante esta jornada. Sin embargo, la atención permanece fija en la franja costera y sectores de la provincia de Buenos Aires por el incremento temporal de la intensidad del viento.

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Hacia el viernes 28 se espera una rápida recuperación de las condiciones meteorológicas. El cielo tenderá a despejarse gradualmente y las probabilidades de agua quedarán totalmente descartadas.

Las proyecciones para el fin de semana muestran estabilidad. El sábado 29 se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado, temperatura mínima cercana a los 10 °C y máxima en torno a los 17 °C.

Para el domingo 30, el ambiente estará agradable durante las horas centrales. Las marcas térmicas ascenderán sin presencia de precipitaciones en el área metropolitana, consolidando un ambiente despejado y firme previo al cierre del mes.