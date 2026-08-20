Alerta por ciclogénesis en Argentina: las provincias que sufrirán lluvias y fuertes vientos este jueves 20 de agosto

Un proceso de ciclogénesis impactará en distintas provincias de Argentina este jueves 20 de agosto. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió múltiples alertas amarillas por lluvias, tormentas aisladas y vientos intensos para Corrientes, Chaco, Misiones y Entre Ríos. A su vez, la formación y desplazamiento del fenómeno climático desencadenará en el incremento de vientos sobre el margen costero de la provincia de Buenos Aires.

La inestabilidad comenzará a desarrollarse en la región central y Cuyo para luego avanzar hacia el AMBA, el litoral y el noreste argentino. El avance del sistema de baja presión podría generar cambios bruscos en las condiciones del tiempo en pocas horas.

Alerta amarilla y naranja por tormentas, vientos y nevadas en 11 provincias

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La ciclogénesis se extenderá durante tres días, con mayor intensidad entre jueves y sábado.De acuerdo a los precisado por la Agencia de Noticias Argentinas (NA), “se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento y la llegada de una masa de aire polar”.

Alerta por ciclogénesis en gran parte del país

El nuevo ingreso de aire frío será otro de los protagonistas del escenario meteorológico de los próximos días. El descenso térmico alcanzará a buena parte del territorio nacional y se combinará con las precipitaciones en las regiones donde avance el sistema de baja presión.

El SMN mantiene actualizados sus avisos y alertas ante la posibilidad de lluvias intensas, fuertes vientos y temperaturas extremas en diferentes sectores del país.

Las precipitaciones más copiosas causadas por este sistema de baja presión se concentrarán principalmente en el norte y noreste del país. Se aguardan acumulados de agua que oscilarán entre los 30 y 50 mm

Tormentas: el SMN emitió un alerta por fuerte temporal que azotará a más de diez provincias

Las provincias del Litoral y el noreste se encuentran entre las zonas más comprometidas del territorio nacional. Se prevén acumulados significativos en sectores de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, y Formosa, acompañados en algunos casos por actividad eléctrica y fuertes ráfagas.

Las 4 principales provincias bajo advertencia amarilla por ciclogénesis en Argentina

- Corrientes: Áreas del centro, norte y oeste de la provincia Registrarán lluvias y tormentas aisladas desde las primeras horas de la mañana, acompañadas por un descenso térmico y ráfagas del sector sur.

- Chaco: Zonas del Gran Resistencia y departamentos del este chaqueño experimentan cielo cubierto y chaparrones fuertes durante la jornada, con visibilidad reducida.

- Misiones: Toda la provincia permanece bajo la influencia de la masa inestable, con episodios de tormentas que podrían incluir caída puntual de granizo y descargas eléctricas.

- Entre Ríos: Sectores del norte provincial verán lluvias persistentes hasta el final de la tarde, momento en que el sistema comenzará a desplazarse hacia el este

'El Niño' está activo y desde el Servicio Meteorológico Nacional advierten cuando tendría “fuerza considerable”

Ciclogénesis y alerta amarilla en 5 provincias

Descenso térmico y vientos fuertes en el AMBA

En tanto que, en el AMBA y la Ciudad de Buenos Aires, el impacto principal se manifestará a través de un marcado descenso térmico y vientos fríos del oeste y sudoeste, alcanzando marcas máximas que no superarán los 17 °C.

El viernes volverá a sentirse el descenso térmico, con registros previstos entre los 7 y los 12 grados y cielo parcialmente nublado.

Para el fin de semana se espera tiempo estable, aunque con ambiente fresco. El sábado 22 las temperaturas oscilarían entre 4 y 12 grados, mientras que el domingo 23 se ubicarían entre 4 y 13 grados.

PM / ds