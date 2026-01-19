Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se pronostica un índice UV de 11, alcanzando la categoría de "extremo". Se recomienda evitar la exposición directa al sol durante las horas del mediodía.

En las regiones del Norte y Cuyo, el Servicio Meteorológico Nacional prevé índices de radiación extrema que llegarán a 13. En la Patagonia, los niveles serán muy altos, descendiendo a moderados solo en el extremo sur del país.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El índice UV es una medida estándar internacional que describe la intensidad de la radiación ultravioleta solar que alcanza la superficie terrestre en un lugar y momento determinados. Se expresa mediante una escala numérica que comienza en 0 y no tiene un límite superior; cuanto más alto es el valor, mayor es el potencial de daño para la piel y los ojos, y menor es el tiempo necesario para que se produzca una lesión.

Rayos UV

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), conocer este índice es fundamental para que la población adopte medidas de protección personal adecuadas. Los niveles se agrupan en categorías de riesgo: bajo (1-2), moderado (3-5), alto (6-7), muy alto (8-10) y extremo (11 o más). Al informarse sobre el índice diario, las personas pueden prevenir quemaduras inmediatas y reducir el riesgo de enfermedades crónicas derivadas de la sobreexposición.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición prolongada y sin protección a los rayos ultravioletas puede causar daños graves y, en muchos casos, irreversibles. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que la radiación UV es la principal causa de cáncer de piel, incluyendo el melanoma, el tipo más agresivo. Además, contribuye al envejecimiento prematuro de la piel (fotoenvejecimiento), provocando arrugas y manchas, y puede debilitar el sistema inmunitario, reduciendo la capacidad del cuerpo para combatir ciertas enfermedades.

Los ojos también son vulnerables ante este fenómeno. La exposición constante a altos niveles de radiación UV incrementa el riesgo de desarrollar cataratas, una de las principales causas de ceguera a nivel mundial, y otras afecciones como el pterigión o quemaduras en la córnea. Los efectos de la radiación son acumulativos a lo largo de la vida, por lo que el daño iniciado en la infancia puede manifestarse décadas después como una patología grave.

Para mitigar estos riesgos, la OMS y la OPS recomiendan limitar el tiempo de exposición al sol, especialmente entre las 10:00 y las 16:00 horas, cuando los rayos son más intensos. Es esencial buscar sombra y utilizar prendas de vestir protectoras, como sombreros de ala ancha y anteojos de sol con filtro UV certificado, que cubran bien el área ocular.

Asimismo, se aconseja la aplicación generosa de protectores solares de amplio espectro (que protejan contra rayos UVA y UVB) con un factor de protección solar (FPS) de al menos 30. El producto debe aplicarse 20 minutos antes de la exposición y renovarse cada dos horas, o con mayor frecuencia después de nadar o sudar intensamente, incluso en días nublados.