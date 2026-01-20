Este martes 20 de enero se presenta en Argentina con condiciones meteorológicas estables en la mayoría de las regiones. La Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires experimentarán un incremento en las marcas térmicas, con cielos mayormente despejados y ausencia de precipitaciones. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada calurosa hacia la tarde, consolidando el retorno del clima estival tras recientes periodos de inestabilidad.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este martes 20 de enero

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se prevé una temperatura mínima de 19°C y una máxima que alcanzará los 26°C. El reporte del SMN indica que el cielo se mantendrá algo nublado durante la mañana, con vientos moderados del sector noreste a 20 km/h. La humedad promedio rondará el 62%, sin probabilidades de lluvias, lo que favorecerá una jornada de visibilidad óptima en la Capital Federal.

Clima martes 20 de enero

En diversos puntos de la Provincia de Buenos Aires, como Esteban Echeverría y General San Martín, las temperaturas máximas oscilarán entre los 27°C y 28°C. En localidades del sur bonaerense, como Carmen de Patagones, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa valores mucho más elevados, con una máxima estimada en 35°C. El ambiente se mantendrá seco, con ráfagas leves a moderadas del noreste, manteniendo condiciones de estabilidad climática durante todo el día martes.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el norte argentino, ciudades como Salta esperan una máxima de 24°C con probabilidades de tormentas aisladas de entre el 40% y 70%. Por su parte, en el Litoral, Santa Fe presentará un ascenso térmico con una mínima de 16°C y una máxima de 31°C. Las condiciones en el centro y noreste del país serán mayormente estables, con cielos despejados o levemente nublados, característicos del periodo de verano actual.

Hacia el sur, en Río Gallegos, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada ventosa con ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h y una máxima de 21°C. En la región de Misiones, la Dirección de Meteorología de Posadas advierte sobre un índice UV extremo y una máxima de 32°C. En términos generales, el territorio nacional no presenta alertas rojas, aunque el calor persistirá con fuerza en las regiones patagónicas y mesopotámicas.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el miércoles 21 de enero, se proyecta una continuidad en el aumento de las temperaturas en el AMBA, con una mínima de 21°C y una máxima de 31°C. El cielo permanecerá totalmente despejado, intensificando la sensación de calor en toda el área metropolitana. Este patrón de ascenso térmico se mantendrá constante, consolidando condiciones de buen tiempo y cielos claros para las actividades al aire libre durante la semana.

Hacia el jueves 22 de enero, el termómetro en la Ciudad de Buenos Aires registrará una mínima de 22°C y una máxima de 32°C. Las previsiones a largo plazo del organismo oficial sugieren que el calor se acentuará hacia el fin de semana, con marcas que podrían superar los 34°C. No se esperan precipitaciones significativas para los próximos días, manteniendo un escenario de baja humedad y elevada radiación solar en gran parte del país.