Este lunes 27 en el sudoeste bonaerense estará marcado por un cielo mayormente nublado, mientras las condiciones generales reflejan el paso de un sistema inestable que domina la región. A pesar de la nubosidad presente, la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja durante toda la jornada, permitiendo que Bahía Blanca y su entorno mantengan condiciones estables aunque con un marcado ambiente fresco durante el día.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La temperatura en Bahía Blanca se situaba en 8°C durante las primeras horas del día, con una sensación térmica que descendía hasta los 4°C debido a los vientos predominantes del sudoeste a 27 km/h. La humedad relativa alcanzaba el 69% en este inicio de jornada, bajo un cielo despejado, lo cual permite una visibilidad óptima en todo el centro urbano y sus inmediaciones. Se espera una máxima de 13°C.

Clima lunes 27 de abril

En la zona portuaria de Ingeniero White y en General Cerri, la dinámica del viento y la humedad influyen notablemente en la percepción térmica de los vecinos. Los registros meteorológicos indican que el aire fresco persistirá durante la mañana, mientras los vientos continuarán soplando desde el sudoeste, manteniendo un clima riguroso que exigirá el uso de abrigo adecuado para todas las actividades al aire libre.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

El panorama para las localidades aledañas del sudoeste bonaerense, incluyendo Punta Alta y Médanos, se mantiene bajo vigilancia constante debido a la circulación de aire frío que atraviesa el territorio. El Servicio Meteorológico Nacional monitorea de cerca la evolución del tiempo, anticipando que las condiciones de inestabilidad se disiparán conforme avancen las próximas horas, a pesar de la presencia de ráfagas que persisten en diversos sectores.

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En las zonas rurales y los distintos puntos del sudoeste, los productores agropecuarios siguen con atención los reportes para evaluar el estado de los campos. La ausencia de precipitaciones importantes durante la jornada de hoy otorgará una breve tregua tras los eventos meteorológicos recientes, permitiendo que las condiciones de humedad en el suelo comiencen a estabilizarse paulatinamente en toda la zona de influencia regional.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia para los días venideros muestra una mejora gradual en las condiciones meteorológicas. A medida que el viento rote y pierda intensidad, se espera que las temperaturas presenten una recuperación moderada hacia el resto de la semana. La nubosidad tenderá a disminuir, consolidando días con mayor presencia de sol y un ascenso térmico que traerá un alivio necesario ante el frío predominante.