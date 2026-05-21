Las bajas temperaturas dominarán la escena urbana durante toda la jornada de este jueves en el sudoeste bonaerense. La fuerte presencia de altas presiones garantizará condiciones de estabilidad absoluta, con una marcada ausencia de nubosidad y viento leve de direcciones variables que soplará principalmente desde el cuadrante norte, lo que aliviará parcialmente la sensación de frío polar por la tarde.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

El amanecer se presentará sumamente frío en todo el ejido urbano y rural. El Servicio Meteorológico Nacional estima una marca térmica mínima de apenas 3°C para las primeras horas del día, con altas probabilidades de registrar heladas matinales en las zonas periféricas de General Cerri. La nubosidad se mantendrá escasa o nula, lo que permitirá que el sol brille plenamente desde temprano, aunque la radiación resultará insuficiente para templar el ambiente de manera inmediata.

Clima jueves 21 de mayo

Hacia la tarde, las condiciones se volverán más amigables en el centro bahiense y la zona portuaria de Ingeniero White. El termómetro ascenderá gradualmente hasta alcanzar una temperatura máxima estimada en los 14°C, con un viento que soplará de forma muy leve, sin superar los 15 kilómetros por hora. Esta calma ambiental asegurará una navegación tranquila en el estuario, libre de ráfagas molestas o polvo en suspensión en los accesos terrestres.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

La calma meteorológica será la regla generalizada en todo el mapa regional, por lo que el mapa de alertas tempranas del SMN permanecerá completamente en color verde. En localidades vecinas como Punta Alta y el distrito de Coronel Rosales, se replicarán marcas térmicas rigurosas durante la mañana, pero el cielo completamente despejado propiciará una tarde agradable para el desarrollo de actividades al aire libre y la circulación vial.

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Por su parte, los datos rurales de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca indicarán registros mínimos de hasta 1°C en las inmediaciones de Médanos, donde la helada se manifestará con mayor intensidad en los sectores agrícolas bajos. Hacia la costa profunda de Monte Hermoso, el viento rotará suavemente hacia el noreste hacia el final de la tarde, lo que generará un leve incremento de la humedad relativa pero sin ninguna posibilidad de precipitaciones.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La atmósfera mantendrá este patrón de estabilidad de cara al cierre de la semana laboral. Durante el viernes y el sábado se incrementará levemente la nubosidad, pero el viento del sector norte consolidará un paulatino y moderado ascenso de las temperaturas máximas, las cuales se ubicarán cerca de los 17°C, alejando temporalmente las marcas más extremas de este aire polar.