El inicio del mes de junio en Bahía Blanca presentará un escenario dominado por la estabilidad térmica y una masa de aire húmedo que afectará de manera directa al puerto y el casco urbano. El viento soplará de forma persistente desde el cuadrante norte y noreste, lo que impedirá un descenso brusco de las marcas térmicas pero generará una sensación de pesadez debido al elevado porcentaje de humedad ambiente en toda la región costera.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La mañana registrará una temperatura de 7°C en las áreas suburbanas, con un cielo que lucirá completamente cubierto durante las primeras horas del día. El viento, proveniente del noreste, mantendrá velocidades constantes de entre 23 y 31 kilómetros por hora, lo que provocará una sensación térmica ligeramente inferior en los sectores más despejados de la periferia bahiense.

Clima lunes 1 de junio

En la zona portuaria de Ingeniero White y en las inmediaciones de General Cerri, la combinación de alta humedad, que rozará el 93%, y las bajas temperaturas favorecerá la formación de neblinas que condicionarán el tránsito vehicular. Hacia el mediodía, el termómetro ascenderá progresivamente hasta tocar un techo de 14°C, manteniendo la nubosidad variable pero sin expectativas de precipitaciones para el resto de la jornada.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

El Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas de carácter urgente para el sudoeste bonaerense, aunque recomienda extrema precaución por visibilidad reducida en las rutas aledañas. En la vecina ciudad de Punta Alta y en el área rural de Médanos, las condiciones climáticas replicarán el patrón de la cabecera distrital, con máximas que apenas rozarán los 13°C y marcas mínimas que se harán sentir con fuerza en las primeras horas.

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Por su parte, los reportes de las estaciones meteorológicas de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca indican que la franja costera de Monte Hermoso experimentará ráfagas del este un poco más intensas debido al efecto marítimo. La jornada transcurrirá allí bajo un manto gris, ideal para resguardarse, mientras el sector agropecuario de la región recibirá positivamente este incremento de la humedad relativa sin riesgo de heladas tempranas.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Los mapas meteorológicos anticipan un paulatino ascenso de las temperaturas máximas para el resto de la semana, las cuales se posicionarán cerca de los 16°C hacia el miércoles. El viento rotará de forma definitiva hacia el sector norte y noroeste, aportando ráfagas moderadas que limpiarán la atmósfera de nieblas, consolidando un ambiente fresco pero agradable que se prolongará de cara al próximo fin de semana.