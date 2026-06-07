Bahía Blanca vivirá un domingo gris, dominado por el ingreso de aire húmedo desde el océano Atlántico que afectará tanto al área portuaria como al centro urbano. El viento del sector sudeste soplará de forma constante, lo que mantendrá las temperaturas estables pero con una sensación térmica fresca. La probabilidad de lluvias aisladas estará presente, disminuyendo notablemente hacia el final de la jornada.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La mañana se presentará con un cielo completamente cubierto y una visibilidad que se verá reducida de forma regular debido a la densa capa de humedad, que rozará el 91%. El viento soplará desde el sudeste con una intensidad leve. Las lloviznas intermitentes marcarán las primeras horas del día en el centro bahiense, extendiéndose también hacia la localidad de General Cerri, donde la inestabilidad se hará sentir con fuerza.

El SMN anunció múltiples alertas amarillas por lluvias en el sur y tormentas en el centro del país para esta semana

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En la zona portuaria de Ingeniero White, las ráfagas costeras se mantendrán moderadas, haciendo que el ambiente se perciba frío y destemplado. La temperatura mínima se ubicará en los 10°C, mientras que la máxima llegará apenas a los 14°C en horas de la tarde. El cielo continuará mayormente nublado durante todo el periodo, impidiendo que el sol aporte calidez a la región sureña.

Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

El Servicio Meteorológico Nacional no prevé alertas extremas para las localidades vecinas, aunque el panorama en el sudoeste bonaerense estará unificado por la inestabilidad atmosférica. En Punta Alta y las zonas rurales de Médanos, los registros de las estaciones locales indicarán condiciones muy similares, con vientos que rotarán levemente hacia el sur después del mediodía y un marcado índice de humedad que afectará los caminos vecinales.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un invierno con temperaturas superiores a lo normal en todo el país

Hacia la costa, en Monte Hermoso, el viento marítimo generará un oleaje moderado y lloviznas débiles que persistirán de manera aislada. Los productores rurales de la zona de influencia de la Bolsa de Cereales monitorearán estas precipitaciones menores, las cuales servirán para asentar el polvo en suspensión, garantizando que no se registren problemas severos de visibilidad por tormentas de tierra en las rutas principales.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Las proyecciones meteorológicas indican que la masa de aire húmedo comenzará a retirarse de forma paulatina al comenzar la semana laboral. El viento rotará hacia el sector oeste y sudoeste, lo que permitirá una paulatina disminución de la nubosidad. No obstante, este cambio de circulación mantendrá las temperaturas mínimas en valores de un dígito, consolidando las características ambientales propias de la temporada invernal en toda la provincia.