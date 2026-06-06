El sábado presentará un escenario típicamente otoñal e inestable en todo el departamento. La presencia de abundante nubosidad y el viento del sudeste marcarán el ritmo de una jornada donde los abrigos y los paraguas resultarán indispensables para circular por la vía pública.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En Rosario, Funes y las localidades del Cordón Industrial se registrará una temperatura mínima de 14°C, mientras que la máxima llegará a los 21°C. El ambiente se presentará sumamente húmedo, alcanzando un promedio del 82%, un factor clave que incrementará la sensación de pesadez y favorecerá la formación de bancos de niebla en los accesos viales.

Llega el invierno: el Servicio Meteorológico Nacional anticipó que habrá temperaturas superiores a la media en junio

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Las probabilidades de lluvias aisladas se mantendrán bajas durante el día, con un 10% de chance, pero ascenderán al 20% hacia la noche. Sobre la zona de islas y la costa del Río Paraná, el viento soplará desde el sudeste a una velocidad constante de 4 mph, generando un ambiente fresco y nublado que invitará a resguardarse.

Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

En el sur de la provincia, incluyendo ciudades cercanas como San Lorenzo, Villa Constitución y Casilda, las condiciones meteorológicas seguirán una tendencia similar. De acuerdo con los parámetros del organismo oficial, no regirán alertas extremas inmediatas para estas localidades, aunque se recomendará extrema precaución por visibilidad reducida en las rutas de la región.

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El cielo permanecerá mayormente nublado durante todo el sábado en el Gran Rosario. Los automovilistas que transiten por los corredores viales del sur santafesino deberán mantener las luces bajas encendidas debido al aire espeso que cubrirá la geografía provincial, el cual persistirá sin grandes modificaciones hasta la finalización del día.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Las perspectivas para el cierre del fin de semana y los primeros días de la semana entrante anticiparán una profundización de la inestabilidad. El viento continuará soplando principalmente desde el sector este y sudeste, aportando un gran caudal de humedad desde el río, lo que elevará notablemente la probabilidad de precipitaciones y tormentas más consistentes de cara al domingo.