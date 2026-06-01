La jornada en Buenos Aires arrancará complicada para el transporte debido a neblinas densas en las autopistas metropolitanas, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por reducción de visibilidad. La temperatura máxima alcanzará los 16 grados durante la tarde.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 1 de junio

La Ciudad de Buenos Aires registrará una mañana fría con una mínima de 9 grados y una humedad relativa que rozará el 87 por ciento. El cielo permanecerá mayormente nublado en las primeras horas, pero el sol ganará terreno hacia la tarde, disipando la humedad y mejorando las condiciones generales para los peatones porteños.

Clima lunes 1 de junio

Por su parte, en el Conurbano bonaerense las sensaciones térmicas serán ligeramente inferiores, especialmente en las zonas suburbanas de José C. Paz y el sur del Gran Buenos Aires. Se esperan vientos leves del sector este que oscilarán entre los 7 y 12 kilómetros por hora, sin ráfagas de peligro ni probabilidades de lluvias para todo el aglomerado.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El panorama climático en las provincias del norte mostrará mayor estabilidad térmica, aunque el Servicio Meteorológico Nacional mantendrá bajo vigilancia el extremo sur del país. La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur experimentará nevadas intermitentes y vientos moderados del sudoeste que intensificarán el ambiente invernal.

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Asimismo, la provincia de Santa Cruz registrará heladas de variada intensidad con marcas térmicas que se ubicarán por debajo de los cero grados. En la región cuyana, principalmente en la provincia de Mendoza, la nubosidad variable dominará la cordillera, manteniendo condiciones de tiempo seco pero muy frío en las zonas de alta montaña.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días anticipa la consolidación de una masa de aire seco y estable sobre el centro del territorio nacional. El martes mantendrá las mañanas frescas con mínimas cercanas a los 11 grados y máximas estables que rondarán los 17 grados bajo un cielo parcialmente nublado en Buenos Aires.

Hacia el miércoles y el jueves, la rotación de los vientos hacia el sector norte favorecerá un leve y paulatino incremento de las marcas térmicas máximas. Esta circulación de aire templado asegurará tardes confortables en toda la región metropolitana, alejando definitivamente cualquier probabilidad de tormentas al menos hasta el fin de semana.