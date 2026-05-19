La nubosidad empezó a ceder en la región metropolitana. El pronóstico actualizado del SMN anticipa que las condiciones seguirán mejorando en CABA y el AMBA hacia la noche, sin lluvias.

El termómetro marcó 16°C al mediodía en la Capital Federal, bajo un cielo que pasó de mayormente nublado a parcialmente cubierto. La tendencia inmediata consolida la mejora que arrancó a media mañana, dejando atrás la humedad pesada con la entrada de un viento leve del sector sur que estabilizó la atmósfera en toda la región.

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 19 de mayo

La nubosidad continuará en descenso durante las próximas horas y el sol ganará protagonismo de manera intermitente. Hacia la tarde, las ráfagas del sur mantendrán una temperatura máxima que no superará los 18°C, ofreciendo un ambiente templado y agradable para los que tengan que encarar el regreso a casa después de la jornada laboral.

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Para la noche, el cielo quedará prácticamente despejado y el ambiente se tornará notablemente más frío. El SMN descartó por completo la probabilidad de lluvias aisladas, por lo que el día cerrará de forma estable, con una marca térmica que descenderá hasta los 12°C, obligando a sacar el abrigo a quienes circulen tarde.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo vigilancia la zona cordillerana del noroeste por ráfagas intensas, pero desactivó los Avisos a Corto Plazo para el centro bonaerense. La mañana comenzó inestable en sectores de Entre Ríos y Santa Fe, donde se registraron algunos chaparrones aislados, pero la tendencia climática del mediodía muestra una clara mejoría en toda la franja central.

En la Patagonia el panorama es diferente, ya que el ingreso de un frente frío generó nevadas en las zonas altas de Neuquén y Río Negro. Mientras tanto, las provincias del norte argentino mantuvieron temperaturas superiores a los 24°C con altos niveles de humedad, a la espera de un cambio de viento que llegará recién a la madrugada.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

La estabilidad de esta noche sentará las bases para un miércoles que arrancará muy frío en Buenos Aires, con una mínima estimada en 8°C. El viento rotará temporalmente al este, aportando algo de humedad, lo que generará nubosidad variable durante la tarde, aunque se mantendrá el buen tiempo generalizado y sin precipitaciones a la vista en la región.