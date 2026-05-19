El avance del cambio climático volvió a encender las alarmas de la comunidad científica internacional. Un estudio reciente desarrollado por investigadores de la Universidad Técnica de Múnich advirtió que grandes ciudades del planeta enfrentan un fenómeno de “subsidencia acelerada”, es decir, el hundimiento progresivo del terreno, combinado con el incremento sostenido del nivel del mar.

Los científicos señalaron que la expansión urbana descontrolada y la sobreexplotación de acuíferos son factores determinantes. En algunas de las principales urbes costeras el bombeo excesivo de agua subterránea genera la compactación del suelo, acelerando el proceso de depresión.

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El trabajo científico llevado a cabo por especialistas del Departamento de Ciencias e Ingeniería Fluvial y Costera de la alta casa de estudios alemana analizó imágenes satelitales, modelos geológicos y registros oceánicos para evaluar cómo las megaciudades costeras reaccionan ante el peso de la urbanización y el calentamiento global.

Yakarta, capital de Indonesia

La combinación de ambos procesos podría provocar inundaciones permanentes, desplazamientos masivos de población y daños multimillonarios en infraestructura urbana durante las próximas décadas.

Investigador principal del estudio: “El problema ya no puede considerarse una amenaza futura, sino un fenómeno en desarrollo”

El científico postdoctoral del Departamento de Ciencia e Ingeniería Fluvial y Costera de la Universidad de Múnich e investigador principal del proyecto, Julius Oelsmann, explicó: “En varias regiones urbanas observamos tasas de hundimiento mucho más rápidas de lo esperado. Cuando ese descenso del suelo se combina con el aumento del nivel del mar, el riesgo para millones de personas crece de manera exponencial”.

“El problema ya no puede considerarse una amenaza futura, sino un fenómeno en desarrollo”, alertó Oelsmann.

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El informe sobre “subsidencia acelerada ” destaca que algunos sectores metropolitanos se hunden varios centímetros por año, una velocidad suficiente para alterar sistemas de drenaje, aumentar el impacto de tormentas costeras y volver inservibles numerosas obras de protección hídrica construidas durante el siglo XX.

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El informe elaborado por la universidad alemana identificó varias regiones metropolitanas especialmente vulnerables debido a la combinación de subsidencia y ascenso oceánico. Entre las más comprometidas por el fenómeno de “subsidencia acelerada ” se encuentran:

Yakarta

La capital indonesia es considerada uno de los casos más críticos del planeta. Algunas zonas registran hundimientos superiores a los 20 centímetros anuales debido a la extracción intensiva de agua subterránea. El gobierno de Indonesia incluso inició el traslado parcial de la capital administrativa hacia otra isla.

Bangkok

La ciudad tailandesa enfrenta problemas históricos de subsidencia vinculados al peso de la urbanización y la explotación de acuíferos. El aumento del nivel del golfo de Tailandia incrementa el riesgo de inundaciones permanentes.

Bangkok, capital de Tailandia

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Nueva Orleans

Ubicada por debajo del nivel del mar en numerosos sectores, la ciudad estadounidense continúa hundiéndose lentamente mientras los huracanes y tormentas tropicales se vuelven más intensos.

Nueva Orleans, Estados Unidos

Shanghái

La megaciudad china enfrenta una presión demográfica y urbana gigantesca. Los expertos advierten que la subsidencia, combinada con el ascenso del mar en el delta del río Yangtsé, podría afectar infraestructura estratégica y millones de viviendas.

Shangai, China

Miami

El sur de Florida se encuentra entre las regiones más vulnerables al incremento del océano Atlántico. La naturaleza porosa del suelo dificulta la construcción de barreras efectivas contra el avance del agua.

Miami, Estados Unidos

Julius Oelsmann subrayó que “muchas de estas ciudades concentran puertos, aeropuertos y centros financieros estratégicos para la economía mundial, por lo que los impactos podrían trascender las fronteras nacionales”.

“El problema no afecta solamente a las comunidades costeras. La interrupción de cadenas logísticas globales y los daños sobre infraestructura crítica podrían tener consecuencias económicas internacionales”, evidenció Oelsmann

PM/LT