Bahía Blanca registrará un amanecer frío pero con un cielo completamente despejado. El posicionamiento de un sistema de alta presión garantizará un día soleado, donde las condiciones de calma predominarán tanto en el área portuaria como en los cascos urbanos principales.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La mañana comienza con un termómetro marcando los 7°C, pero con una sensación térmica de 5°C debido al viento del noroeste. La humedad se ubicará en el 58%, permitiendo que los primeros rayos de sol templen la atmósfera de manera progresiva hacia la tarde.

Clima martes 19 de mayo

En Ingeniero White y General Cerri, el viento rotará hacia el sector sudoeste con una intensidad muy leve de 11 km/h. El ambiente se presentará agradable y seco durante las horas vespertinas para actividades al aire libre, antes del marcado descenso térmico nocturno.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

El Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas por tormentas ni vientos fuertes para las localidades del sudoeste bonaerense. En Punta Alta y Médanos se replicará este escenario de cielo despejado, con marcas térmicas idénticas y baja probabilidad de precipitaciones.

Asteroide “asesino de ciudades”: el gigantesco objeto espacial que rozará la Tierra y preocupa por su poder destructivo

Las condiciones de estabilidad rural beneficiarán las labores de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca. La ausencia de ráfagas intensas mantendrá la calma en toda la franja costera vecina, consolidando una jornada típica de transición hacia el invierno.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Los modelos meteorológicos anticipan que la masa de aire frío continuará dominando la región durante el resto de la semana. Las marcas térmicas mínimas rozarán los niveles de heladas suburbanas, mientras que el viento rotará levemente favoreciendo un ambiente seco.