El termómetro marcó 19°C al mediodía en la Ciudad de Buenos Aires, con una humedad que se hizo sentir desde temprano. Aunque el sol asomó tímidamente durante la mañana, la nubosidad aumentó de forma sostenida en la última hora. La tendencia para lo que resta de la jornada indica que el ambiente se mantendrá pesado, con vientos leves predominando desde el sector este.

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Durante la tarde, el cielo pasará de parcial a mayormente nublado en todo el Gran Buenos Aires. La temperatura máxima alcanzará los 21°C, pero el confort térmico se verá afectado por la falta de ventilación. No se registraron precipitaciones en la primera mitad del día y las probabilidades de lluvias aisladas se mantendrán bajas, aunque no se descartan lloviznas muy débiles hacia el final de la tarde.

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Para la noche, el ambiente refrescará levemente y el termómetro se ubicará cerca de los 16°C. El viento rotará hacia el sudeste, lo que incrementará la sensación de humedad en las zonas ribereñas. Si tenés que volver tarde a tu casa, te conviene llevar una campera liviana, ya que la nubosidad persistente evitará un descenso brusco de la marca térmica, pero el viento aportará algo de frescura.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió Avisos a Corto Plazo (ACP) por tormentas fuertes en el noreste del país, específicamente para sectores de Misiones y Formosa. En esa región, la inestabilidad fue protagonista desde la madrugada y continuará durante el resto del miércoles. Mientras tanto, en la zona cordillerana del sur, se mantuvieron las alertas por vientos intensos que dificultaron la visibilidad por ráfagas de polvo.

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En el centro del país, tanto en Córdoba como en Santa Fe, predominó el buen tiempo con temperaturas primaverales que superaron los 23°C. Sin embargo, un frente de aire frío avanzó desde la Patagonia y cambiará las condiciones en la región pampeana durante las últimas horas de hoy. Esta transición climática provocará un aumento de la inestabilidad en el sur de la provincia de Buenos Aires y La Pampa.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

El jueves arrancará con bancos de niebla en las zonas suburbanas y una cobertura nubosa total. La mínima rondará los 14°C y la máxima apenas tocará los 19°C, marcando un leve descenso respecto a hoy. Se prevé que el viento del sudeste traiga mayor inestabilidad, por lo que será una jornada gris con chances de chaparrones aislados durante la mañana y las primeras horas de la tarde.