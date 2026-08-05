El Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa un miércoles 5 de agosto caracterizado por una elevada carga de humedad en las primeras capas de la atmósfera y un marcado predominio de nubosidad. La presencia de neblinas matinales reduce de forma temporaria la visibilidad en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el transcurso de la jornada no se descarta la ocurrencia de anomalías térmicas breves con valores que se ubicarán por encima del promedio invernal, consolidadas por la constante entrada de humedad sobre la región pampeana.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy miércoles 5 de agosto

La Ciudad de Buenos Aires registra una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 16°C. El mapa térmico muestra un comportamiento homogéneo pero con sensación térmica inferior en las periferias debido a la alta saturación de humedad, que alcanza valores cercanos al 93% en las primeras horas.

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Clima miércoles 5 de agosto

El cielo se mantendrá predominantemente cubierto a mayormente nublado. Se prevé una probabilidad de precipitaciones aisladas del 10% durante gran parte del día, la cual tenderá a incrementarse gradualmente hacia el cierre del periodo.

En la zona norte del Conurbano bonaerense, la visibilidad se ve afectada por la persistencia de bancos de niebla sobre las trazas de autopistas. Hacia los cordones sur y oeste, la variación térmica presentará pisos de 10°C y techos de 15°C, impulsados por la circulación de vientos provenientes del sector este a velocidades de 7 a 17 km/h.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el monitoreo sobre el extremo norte del país y la franja cordillerana, donde los flujos de aire del oeste generan condiciones inestables en zonas de alta montaña. En el resto de la provincia de Buenos Aires, prevalecen las coberturas nubosas denso-estratificadas con ambiente templado y baja amplitud térmica.

El Niño en Argentina: cómo afectará las lluvias y temperaturas hasta octubre

El panorama nacional está dominado por un sistema de alta presión asentado sobre el Atlántico que bloquea el rápido avance de frentes secos, favoreciendo la persistencia de vientos continentales húmedos en las provincias del centro como Córdoba y Santa Fe.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

El cambio en la dinámica atmosférica se consolidará durante el jueves 6 de agosto, cuando se anticipe el paso de un frente frío de rápido desplazamiento. Esta masa de aire provocará un aumento significativo en la probabilidad de lluvias y tormentas que podrían registrar acumulados moderados en el AMBA.

Para el viernes 7 de agosto, la posterior rotación de los vientos hacia el sector sudoeste generará un marcado descenso de la temperatura, restableciendo los parámetros invernales habituales con una mínima estimada en 4°C. Esta masa seca sobre el centro del país garantizará el paulatino despeje del cielo hacia el fin de semana.