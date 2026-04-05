Al mediodía, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires registró 21°C, consolidando una jornada de perfil otoñal y marcas térmicas moderadas. La tendencia inmediata para las próximas horas muestra una estabilidad temporaria, con el sol asomando de a ratos entre las nubes, aunque el ambiente se mantendrá mayormente cubierto mientras esperamos el ingreso de un sistema frontal desde el oeste.

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 5 de abril

Durante el resto de la tarde, la nubosidad aumentará de forma paulatina sobre toda el área metropolitana. Aunque el cielo se presentó algo nublado por la mañana, la cobertura será más densa hacia el final del día. No se previeron precipitaciones para lo que resta de este domingo, lo que permitirá un regreso a casa sin complicaciones hídricas, con vientos moderados soplando desde el sector este.

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Para el cierre de la jornada, la temperatura bajará hasta situarse cerca de los 18°C durante la noche. El ambiente se sentirá más fresco y cargado de humedad, funcionando como la antesala de la desmejora generalizada. La visibilidad seguirá siendo buena en los accesos a la Capital Federal, pero la presión atmosférica empezará a caer, marcando el inicio del proceso de inestabilidad climática profunda.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo alertas amarillas y naranjas para gran parte del centro y litoral argentino. En provincias como Santa Fe y Entre Ríos, las tormentas fuertes descargaron abundantes precipitaciones desde temprano, con ráfagas que alcanzaron los 90 km/h en sectores localizados. Se registraron Avisos a Corto Plazo (ACP) por actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo en el sur santafesino.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: el ingreso de un frente frío desplomará la temperatura y traerá ráfagas del sur

En el resto del país, el panorama fue crítico para Córdoba y Santiago del Estero, donde el frente de tormenta avanzó con fuerza durante la mañana. El SMN advirtió que los valores de agua caída podrían superar los 100 mm en zonas puntuales del Litoral. Mientras tanto, en la Patagonia, el ingreso de aire frío provocó un marcado descenso térmico, anticipando el sistema de baja presión que afectará a Buenos Aires.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

El lunes 6 de abril arrancará con un quiebre rotundo en las condiciones meteorológicas debido a la formación de una ciclogénesis. Se espera que las lluvias y tormentas, algunas localmente intensas, afecten al AMBA desde las primeras horas, con una temperatura mínima de 16°C y una máxima que no superará los 19°C. El viento rotará al sudeste con ráfagas fuertes, extendiendo el mal tiempo durante todo el martes.