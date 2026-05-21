El jueves presentará condiciones puramente invernales que desafiarán el movimiento habitual en Rosario y todo el Gran Rosario. El persistente viento del sector sur mantendrá el termómetro en niveles muy bajos, transformando la campera abrigada en un elemento indispensable para cualquiera que decida salir a la calle desde temprano. Además, la alta humedad complicará el tránsito en los accesos urbanos.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La mañana comenzará con una humedad superior al 95%, factor que generará densos bancos de niebla sobre el Río Paraná y la zona de islas. En el Monumento a la Bandera el viento sur soplará con intensidad moderada, aumentando la sensación de frío. Las probabilidades de precipitaciones se mantendrán técnicamente en cero, asegurando un cielo mayormente nublado pero sin lluvias.

Clima jueves 21 de mayo

Hacia la tarde, las localidades de Funes y Roldán registrarán una leve mejoría en la visibilidad cuando el sol intente filtrar las nubes. El Cordón Industrial, por su parte, mantendrá marcas térmicas discretas que no superarán los 14°C. El ambiente se presentará sumamente fresco en toda la línea costera, obligando a los ciudadanos a postergar las actividades al aire libre.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional emitirá reportes de advertencia por visibilidad reducida debido a las neblinas que afectarán a San Lorenzo, Villa Constitución y Casilda. Las rutas provinciales y la autopista a Buenos Aires requerirán extrema precaución durante las primeras horas del día. No habrá alertas vigentes por tormentas fuertes ni vientos que alcancen categoría de temporal.

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Las temperaturas en todo el sur provincial copiarán el patrón de la cabecera departamental, con registros mínimos muy cercanos a las heladas suburbanas. El aire de origen polar continuará su avance sobre los campos de la región, estabilizando la atmósfera pero garantizando una tarde donde el abrigo pesado será el gran protagonista de la jornada laboral.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Los días subsiguientes traerán un escenario de estabilidad absoluta pero con temperaturas que continuarán en descenso. El viento del este rotará hacia el sudeste, arrastrando mayor nubosidad y manteniendo las tardes frías durante el fin de semana. Recién hacia comienzos de la próxima semana se anticipa un leve repunte térmico gracias a una mayor presencia del sol.