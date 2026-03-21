Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se pronostica un índice UV máximo de 2.0, considerado un nivel bajo. Esto se debe a la alta nubosidad y probabilidad de lluvias previstas para la jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que, mientras el centro del país mantiene niveles bajos, el norte argentino alcanzará índices extremos. En provincias como Misiones, se espera que la radiación supere el nivel 11.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV solar mundial (IUV) es una medida de la intensidad de la radiación ultravioleta que alcanza la superficie terrestre en un lugar y momento determinados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este valor se expresa en una escala que comienza en 0 y no tiene un límite superior; cuanto más alto es el número, mayor es la probabilidad de que la exposición al sol provoque lesiones cutáneas y oculares, y menor es el tiempo necesario para que estas se produzcan.

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Conocer este índice es fundamental para la salud pública porque permite a la población tomar decisiones informadas sobre su protección. La OPS destaca que la radiación UV es un componente invisible de la energía solar que puede penetrar las capas de la piel y afectar el ADN celular. Por ello, el IUV sirve como una señal de alerta: cuando los valores alcanzan el nivel 3 o superior, es indispensable aplicar medidas de seguridad para evitar daños inmediatos y a largo plazo.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva a la radiación ultravioleta representa un riesgo significativo y acumulativo para el organismo. La OMS señala que los principales peligros incluyen el desarrollo de diversos tipos de cáncer de piel, tanto melanomas como carcinomas. Además, la radiación solar es responsable del envejecimiento prematuro (fotoenvejecimiento), que se manifiesta en la pérdida de elasticidad, manchas y arrugas profundas, así como de posibles alteraciones en el sistema inmunitario que reducen la capacidad de defensa del cuerpo.

A nivel ocular, los rayos UV pueden causar daños graves y, en muchos casos, irreversibles. La OPS advierte que la sobreexposición prolongada está directamente relacionada con la aparición de cataratas, que son la principal causa de ceguera en el mundo, y otras afecciones como el pterigión (crecimiento de tejido en la conjuntiva) o la fotoqueratitis (quemadura de la córnea). Estos riesgos son especialmente elevados en niños y adolescentes, cuya piel y ojos son más sensibles a la radiación.

Para mitigar estos efectos, la OMS y la OPS recomiendan limitar el tiempo de permanencia al sol durante las horas centrales del día, generalmente entre las 10:00 y las 16:00. Es fundamental buscar la sombra y utilizar barreras físicas como ropa de trama cerrada que cubra brazos y piernas, sombreros de ala ancha que protejan la cara, las orejas y el cuello, y gafas de sol con protección UV certificada del 99% al 100%.

Asimismo, es imprescindible el uso de protectores solares de amplio espectro con un factor de protección (FPS) de al menos 15, aunque se sugiere FPS 30 o superior para exposiciones prolongadas. Este debe aplicarse generosamente cada dos horas, o después de nadar o sudar. Las organizaciones de salud subrayan que el uso de filtro solar no debe ser una excusa para extender la permanencia al sol, sino una medida complementaria para aquellas zonas de la piel que quedan inevitablemente expuestas.