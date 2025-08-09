El invierno nos sonríe: semana sin lluvias y solo un par de días con mínima en 5 grados

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana y comienzo de semana con cielo despejado y temperaturas moderadas para la época. No se esperan lluvias y las mínimas más bajas se registrarán este sábado.

Para este sábado 9 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores se espera una jornada con cielo despejado y bajas temperaturas. La mínima será de 5 grados y la máxima de 15.

El domingo, los registros térmicos tendrán una leve suba con respecto al sábado: 7 grados de mínima y 17 de máxima. Por la mañana estará despejado y durante la tardecita aparecerían nubes en el cielo.

Para el lunes, se prevé que continúen las buenas condiciones, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 8 y 18 grados. No se registran probabilidades de precipitaciones para los próximos días.

La Luna, en su máximo esplendor

La noche de este sábado se verá iluminada por la Luna Llena. Actualmente está en proceso de fase menguante, con una visibilidad del 99,90 % y una distancia aproximada de 381.112 km de la Tierra. La próxima etapa será el Cuarto Menguante, previsto para el 16 de agosto. La próxima Luna Llena será el 7 de septiembre.