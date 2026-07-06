El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por frío extremo, lluvias y nevadas para 13 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes 6 de julio una alerta amarilla por temperaturas extremas, intensas precipitaciones, nevadas y fuertes ráfagas de viento. Según el reporte oficial del organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las condiciones climáticas adversas afectarán a un total de 13 provincias argentinas durante toda la jornada.

Este nivel de advertencia del SMN implica la existencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño en las regiones indicadas. Las autoridades señalaron que existe un riesgo real de interrupción momentánea de actividades cotidianas debido a las severas contingencias ambientales en el territorio nacional.

Domingo de lluvias en Buenos Aires: cuándo mejora el tiempo en la semana

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La alerta por temperaturas extremas rige para la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, el noreste de Chubut, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Córdoba, el norte de San Luis, el noroeste de Mendoza, Tucumán y el sur de La Rioja. En sintonía con la inestabilidad patagónica, el SMN emitió un aviso por nevadas para el sudoeste de Santa Cruz.

Por otra parte, las contingencias climáticas se manifestarán con características diferentes en el extremo sur del territorio. El reporte técnico detalló que rige una alerta amarilla por lluvias para Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, donde se esperan precipitaciones persistentes con valores acumulados de entre 10 y 30 milímetros.

Vientos intensos y precauciones ante el temporal

El reporte técnico detalló que las zonas bajo alerta por vientos del sector oeste experimentarán velocidades estimadas entre 40 y 60 kilómetros por hora. Sin embargo, el principal factor de riesgo radicará en las ráfagas, las cuales pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora en los sectores más expuestos.

Las zonas bajo alerta tendrán vientos del sector oeste

Las medidas de prevención difundidas exigen mantener cerradas puertas y ventanas para evitar accidentes dentro de las viviendas. Asimismo, se pidió explícitamente no refugiarse debajo de árboles, postes de luz, marquesinas o carteles publicitarios situados en la vía pública.

Por otra parte, los especialistas en seguridad vial solicitaron extremar las precauciones al conducir en rutas y accesos urbanos. La visibilidad y la estabilidad de los vehículos livianos podrían verse seriamente comprometidas por el accionar de las fuertes corrientes de aire.

En lo que respecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se prevé la presencia de neblina y niebla durante la mañana y el mediodía. En las primeras horas del día, el registro oficial estima hasta un 10% de probabilidad de precipitaciones aisladas sobre la región capitalina.

Alerta global por la llegada de un Super El Niño que amenaza con récords de calor extremos

Hacia la tarde de este lunes, el cielo metropolitano se presentará parcialmente nublado, disminuyendo la nubosidad de forma paulatina durante la noche. Los termómetros en la Ciudad de Buenos Aires registrarán un ambiente muy frío, con una temperatura máxima que apenas alcanzará los 13°C.

Para el martes se espera un leve aumento de la temperatura en el área central del país, acompañado por un cielo algo nublado. Los voceros meteorológicos confirmaron que para el resto de la semana no se esperan precipitaciones significativas en la franja pampeana.