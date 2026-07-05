Domingo de lluvias en Buenos Aires: cuándo mejora el tiempo en la semana

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores transitan una jornada dominical inestable y fresca, marcada por la presencia de neblina matinal y precipitaciones aisladas hacia la tarde y la noche. Las condiciones meteorológicas adversas darán paso a una franca mejoría en el tiempo durante los próximos días hábiles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) precisó que las probabilidades de lluvias se ubican entre el 40% y el 70% para el cierre de este fin de semana. El organismo oficial estimó que este escenario húmedo e inestable se sostendrá con igual intensidad hasta las últimas horas del día.

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Los registros térmicos oficiales para este domingo fijaron una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 12 grados. El ambiente fresco y cargado de humedad obligó a los residentes de la región a modificar sus actividades recreativas al aire libre a la espera del cambio de tendencia.

Estabilidad y temperaturas en ascenso a partir del lunes

El panorama meteorológico comenzará a reconfigurarse formalmente desde el lunes 6 de julio, cuando se prevé el cese definitivo de las lluvias. La atmósfera recuperará paulatinamente la estabilidad perdida mediante el ingreso de una masa de aire que disipará los nubarrones más densos.

De acuerdo con los datos publicados por la entidad climática nacional, el primer día hábil de la semana presentará cielo parcialmente nublado en todo el territorio porteño. El termómetro oscilará entre una mínima de 6 grados y una máxima estimada en 13 grados, dando inicio al proceso de recuperación.

El termómetro oscilará entre una mínima de 6 grados y una máxima estimada en 13 grados

El martes 7 de julio consolidará la tendencia de buen tiempo, aunque registrará el amanecer más frío del período analizado por los especialistas. Las proyecciones meteorológicas indican una mínima de apenas 3 grados, aunque la radiación solar permitirá que la máxima trepe hasta los 16 grados en horas de la tarde.

Los indicadores técnicos señalan que el miércoles 8 de julio profundizará el incremento de las temperaturas máximas sobre la región capitalina. Para esa jornada, el cielo continuará mostrándose parcialmente nublado, con una marca mínima de 6 grados y un techo térmico de 17 grados.

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La ausencia de alertas vigentes por tormentas fuertes para el centro del país otorga previsibilidad al desarrollo de la rutina laboral y escolar de la semana. Las mediciones meteorológicas descartan, por el momento, el regreso inmediato del mal tiempo o de eventos pluviales de magnitud en el corto plazo.

Los especialistas aconsejan mantener los cuidados frente a la amplitud térmica que caracterizará a las jornadas venideras, especialmente durante las primeras horas de la mañana. La consolidación de tardes templadas aliviará temporalmente la sensación de frío extremo que afectó a la región metropolitana durante los días previos.