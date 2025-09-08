El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este lunes 8 de septiembre una jornada de cielo mayormente nublado, pero con temperaturas templadas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Se espera un lunes con cielo mayormente nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Las temperaturas se mantendrán frescas y templadas, con una mínima de 8°C y una máxima que alcanzará los 18°C, un clima que demuestra el lento traspaso del invierno a la primavera.

El pronóstico del tiempo para el AMBA

El informe del tiempo indica que, durante la mañana de este lunes 8 de septiembre, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el cielo estará completamente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 15 grados, pudiendo alcanzar los 16 grados al mediodía.

De acuerdo al SMN, los vientos entonces llegarán desde el norte a una velocidad de entre 2 y 9 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 17. La humedad será del 82%.

El informe de los meteorólogos estima que, para la tarde de este lunes, el cielo continuará nublado. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 18 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 13 grados, sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 7:02 y se esconderá a las 18:41.

Alertas amarillas en el norte del país

Asimismo, el informe del SMN publicó una alerta amarilla por viento en la región oeste de Jujuy y Salta. La otra alerta amarilla emitida para este lunes 8 es por tormentas en el sudeste de Formosa, el este de Chaco, casi toda la provincia de Corrientes y la mitad sur de Misiones.

