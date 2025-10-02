El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada de cielo parcialmente despejada y la presencia de temperaturas templadas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores para este jueves 2 de octubre.

Argentina goleó 4-1 a Australia y aseguró su pasaje a los octavos de final del Mundial Sub 20

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El pronóstico del tiempo para el AMBA

El informe del tiempo indica que, durante las primeras horas de este jueves, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el cielo estará parcialmente despejado y con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 22 grados, pudiendo alcanzar los 23 grados al mediodía.

De acuerdo al SMN, los vientos llegarán desde el este a una velocidad de entre 8 y 12 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 27. La humedad será del 86%.

El informe de los meteorólogos estima que para la tarde el cielo continuará algo despejado. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 24 grados de máxima.

Argentina ya está en octavos, pero aún tiene un partido pendiente: ¿cuándo y contra quién cerrará la fase de grupos?

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 17 grados, aún sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 6:29 y se esconderá a las 18:58.

Alerta amarilla por vientos en la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes en tres provincias de la Patagonia. Las zonas afectadas son Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste durante la tarde, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

BGD/DCQ