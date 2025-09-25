El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves 25 de septiembre una jornada de cielo parcialmente soleado y la presencia de temperaturas templadas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Julián Álvarez se vistió de superhéroe en España: anotó un hat-trick y lideró la remontada del Atlético de Madrid

El pronóstico del tiempo para el AMBA

El informe del tiempo indica que, durante las primeras horas de este jueves, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el cielo estará parcialmente soleado y con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 15 grados, pudiendo alcanzar los 17 grados al mediodía.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De acuerdo al SMN, los vientos llegarán desde el este a una velocidad de entre 15 y 23 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 40. La humedad será del 82%.

Lionel Messi dio un show en Nueva York para la clasificación de Inter Miami a Playoffs de la MLS

El informe de los meteorólogos estima que para la tarde el cielo continuará algo despejado. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 19 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 14 grados, aún sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 6:39 y se esconderá a las 18:53.

Alerta amarilla por viento en 11 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos en 11 provincias para este jueves 25 de septiembre. Las provincias afectadas son: Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Julián Álvarez analizó su triplete y rompió el silencio tras su cruce con Diego Simeone: "Dije otra cosa, una mala palabra y estaba enojado"

El área marcada en el mapa será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 80 km/h.

A su vez, la provincia de San Luis, el este de San Juan, el este de La Rioja, el noroeste de Córdoba y el sur de Catamarca serán afectados por vientos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h, especialmente en zonas serranas.

BGD/DCQ