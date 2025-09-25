Previo al cierre del régimen, los agricultores de EE.UU. se expresaron en contra de la quita de retenciones a la soja argentina

La decisión de Javier Milei de eliminar las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre o hasta llegar a un cupo de 7.000 millones de dólares (que se cerró este mismo miércoles) y el anuncio del Tesoro de Estados Unidos sobre un swap de 20.000 millones de dólares al Gobierno argentino generaron el rechazo de la Asociación Americana de la Soja (ASA), cuyo presidente, Caleb Ragland, publicó un comunicado en la página oficial del organismo, con fuertes críticas a Donald Trump.

El Gobierno eliminó las retenciones al campo y crece el debate por su impacto electoral

“Los productores de soja estadounidenses lo han tenido claro durante meses: el Gobierno necesita cerrar un acuerdo comercial con China. China es el mayor cliente mundial de soja y, por lo general, nuestro principal mercado de exportación. Estados Unidos no ha realizado ventas a China en esta nueva campaña agrícola debido a los aranceles de represalia del 20% impuestos por China en respuesta a los aranceles estadounidenses”, comenzó denunciando Ragland.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Esto ha permitido que otros exportadores, como Brasil y ahora Argentina, se apoderen de nuestro mercado a expensas directas de los agricultores estadounidenses. La frustración es abrumadora. Los precios de la soja estadounidense están cayendo, la cosecha está en marcha y los agricultores leen titulares no sobre la consecución de un acuerdo comercial con China, sino sobre que el Gobierno estadounidense está otorgando 20.000 millones de dólares en apoyo económico a Argentina, mientras que este país reduce sus impuestos a la exportación de soja para vender 20 cargamentos de soja argentina a China en tan solo dos días”, continuó.

Baja de las retenciones: “La medida pura y exclusivamente es una medida económica y financiera del Gobierno”

Ragland remarcó: “Los agricultores estadounidenses no pueden esperar más. La ASA insta al presidente Trump y a su equipo negociador a priorizar la consecución de un acuerdo inmediato sobre la soja con China. La economía agrícola está sufriendo mientras nuestros competidores suplantan a Estados Unidos en el mayor mercado importador de soja del mundo”.

ARCA anunció que se llegó al límite de 7000 millones de dólares y finalizaron las retenciones cero

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó un comunicado en su cuenta de X (antes Twitter) este miércoles 24 de septiembre a las 21:15, anunciando oficialmente el final de las retenciones cero que habían anunciado el lunes.

ARCA anunciando el fin de las retenciones cero

El texto dice: “ARCA informa que se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto”.

Y cierra con una advertencia técnica: “A partir de ahora, solo podrán registrarse DJVE bajo el esquema vigente anterior al decreto 682/2025”

HM/ML