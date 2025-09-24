El presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), Rodolfo Rossi, analizó para Canal E el impacto inmediato de la decisión del Gobierno de establecer retenciones cero hasta el 31 de octubre, las dudas sobre su continuidad y la necesidad de políticas que den previsibilidad a la producción.

Rodolfo Rossi se refirió a la primera reacción del sector: “No se esperaba, pero evidentemente es una muy buena noticia. Se puede ver en la reacción en general de toda la cadena, porque esta nueva situación era evidentemente soñada. Llegar a retención de cero hacía más de dos décadas que no sucedía”.

El complejo sojero reaccionó inmediatamente a la baja de retenciones

Además, destacó la rapidez de la respuesta: “Si bien la medida es temporal, evidentemente, el Gobierno buscaba una reacción, el sector de la economía al Gobierno y la reacción se dio, básicamente, en dos días comercializadas más de dos millones de toneladas de soja”.

Sobre el contexto previo, Rossi remarcó: “Con una retención del 26% que siempre venimos diciendo, es una cadena que no solamente venía frenada, sino que la rentabilidad era bajísima”.

Nuevos objetivos para los productores

Con respecto al alivio financiero que trae la medida, señaló: “Muchos productores que puedan tener un beneficio con esto van a ir a la compra de insumos y a cancelar deudas, seguramente. O sea, va a haber una movilización de ese tema”.

El presidente de ACSOJA agregó que el cambio es significativo: “Los márgenes van a mejorar, obviamente, estábamos prácticamente en neutro y negativo en muchas regiones. Ayer tuvimos la presencia de gente del norte argentino, que todavía los números no le daban hace dos días, y con esto, bueno, ven como un refresco”.

Pero también advirtió sobre el atraso en innovación: “El atraso tecnológico que venimos teniendo en cuanto a la aplicación de tecnología era un tema crucial, porque el tema del crecimiento vertical de los rendimientos, más allá de la expansión de área que podamos estimar para los próximos años de seguir medidas de este tipo, esto realmente es una medida positiva, eso no hay duda”.