Retenciones cero en granos: un alivio temporal que impulsa al productor y al complejo sojero

El anuncio del gobierno de eliminar a cero las retenciones para todos los granos fue recibido con optimismo por el sector agrícola. La medida, aunque temporal, apunta principalmente al complejo sojero, que incluye soja y sus derivados, cuyos derechos de exportación eran los más altos: 26% para la soja y 24,5% para subproductos. Manuel Adorni, funcionario del gobierno, destacó en su cuenta de X que la decisión busca “generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos”, y que: "la vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno".

Gonzalo Augusto, Economista Jefe en la Bolsa de Cereales de Córdoba, destacó en diálogo con Perfil Córdoba que la decisión impactará directamente en los ingresos de los productores. “Creemos que es una buena noticia porque va a aumentar el precio recibido para el productor”, afirmó.

El economista señaló que, a nivel nacional, el complejo sojero mueve alrededor de 10.000 millones de dólares, aunque la medida contempla un límite de 7.000 millones. Es una oportunidad importante para los productores, porque la reducción de retenciones permitirá mejorar el precio neto que reciben.

Pese a estas variables, se espera una liquidación histórica de granos, algo que no se veía desde hace varios años. Y dijo: "obviamente, como va a haber una mayor oferta, puede hacer caer el precio de exportación incluso a nivel internacional. Argentina es un jugador muy importante, y caer en el tipo de cambio por una mayor oferta de dólares. Creo que va a haber una liquidación importante”, explicó Augusto.

En Córdoba aún no se cuentan con datos precisos sobre la comercialización provincial, pero a nivel nacional la medida se proyecta como un estímulo importante para el sector, beneficiando no solo al complejo sojero sino también a otros cultivos estratégicos como maíz, trigo, girasol y cebada.

En cuanto a la comercialización, los principales beneficiados serán los productores y arrendatarios de tierras, quienes podrán liquidar sus granos y decidir sobre la inversión de esos fondos. Según Augusto, “Ellos también van a poder vender. Entonces, ¿qué van a hacer con ese dinero? Muy relativo, pero puede llegar a ser desde aprovechar por inversión que tenían pendiente o incluso realizarse, comprar algún tipo de activo financiero”, agregó el economista.