Milei enfrenta récord de desaprobación: el 57% votará en su contra en octubre

La última encuesta nacional de Zuban Córdoba, "Lo peor ya pasó", confirma el peor momento político de La Libertad Avanza desde el inicio de la gestión. El 60,9% de los argentinos considera que el país va en la dirección incorrecta y el 61,6% desaprueba el desempeño del Gobierno.

La imagen personal de Javier Milei también continúa en retroceso: el 59,6% de los encuestados tiene una opinión negativa del Presidente, lo que supone una caída sostenida respecto de las mediciones de principios de año. La situación de su hermana y secretaria general, Karina Milei, es todavía más delicada: el 68,2% la evalúa de manera desfavorable y apenas un 25,7% mantiene una visión positiva. Este dato es relevante porque su figura es considerada clave dentro de la estructura de poder libertaria.

Voto castigo y escenario electoral adverso

El relevamiento revela que la derrota en Buenos Aires fue interpretada por el 60,2% como un voto castigo por corrupción y economía. Solo el 7,2% atribuye el resultado a “malos candidatos”. En ese contexto, el 63,8% de los consultados reclama un cambio de rumbo político y económico.

Los datos anticipan un escenario adverso para las legislativas: el 57% declara que votará para castigar al oficialismo y solo el 33,7% lo hará para premiarlo. Además, el 68,6% percibe que el Gobierno quedó “más débil” tras el escándalo de coimas en discapacidad.

Del lado opositor, el informe advierte que el peronismo no debe caer en el triunfalismo: si bien Jorge Taiana lidera la intención de voto en Buenos Aires con 41,8% frente al 31,9% de José Luis Espert. Un hallazgo significativo del estudio es que, si bien el 54,2% mantiene una visión crítica del kirchnerismo, el rechazo hacia Milei lo supera: el 56,1% se declara antimileísta frente al 44,5% que se identifica como antikirchnerista.

Con un 64,7% que desaprueba el estilo de liderazgo presidencial y un 65,9% que considera que la gestión manejó mal las últimas crisis, la consultora concluye que “lo peor no pasó” y que el oficialismo necesita corregir su estrategia para evitar un resultado más desfavorable en octubre.