El Gobierno eliminó las retenciones al campo y crece el debate por su impacto electoral

Con las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre como meta, el Gobierno nacional anunció este lunes la suspensión de las retenciones a la exportación de granos hasta el 31 de octubre o hasta que se liquide un máximo de 7 mil millones de dólares. La medida fue comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien indicó que busca “generar mayor oferta de dólares” y acompañar la estabilización del mercado cambiario. El decreto firmado por el presidente Javier Milei incluye además a las exportaciones de carne vacuna y avícola, y fue bien recibido por el sector.

El analista económico Hernán Letcher cuestionó la iniciativa en "QR!", al considerar que es resorte del Congreso de la Nación legislar en la materia.

El anuncio tomó por sorpresa incluso a funcionarios del Ejecutivo. No estaba en la agenda de la reunión de mesa política que Milei encabezó la semana pasada ni en el posterior encuentro de Gabinete. “Comenzamos a hablarlo el viernes”, coincidieron fuentes presidenciales. Ese mismo día, el Banco Central de la República Argentina vendió 678 millones de dólares con el fin de contener la suba del dólar mayorista.

En paralelo, y con el mismo objetivo electoralista, el Gobierno ensaya un posible acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos para abastecerse de dólares y asegurar el pago de vencimientos de deuda ya pautados entre enero y julio del 2026. “Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”, aseguró el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, al manifestar su disposición a respaldar al Gobierno. La magnitud del apoyo alimentó interrogantes en la oposición y en sectores económicos respecto de las condiciones que dicho eventual auxilio podría suponer de parte de la administración de Donald Trump.

Letcher advirtió: “Se confirma que todo esto era para octubre. Confirma algo que era evidente la semana pasada: ¿Después de octubre qué hacemos? ¿Qué nos piden Estados Unidos a cambio?", se preguntó.

Desde el sector agropecuario la medida fue recibida con alivio. Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la calificó como “lógica y positiva”. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, la definió como una “sorpresa” y “una buena noticia que nos abre nuevamente una puerta para seguir insistiendo en sacar el impuesto más invasivo, las retenciones”.

