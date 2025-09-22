Retenciones 0: la Sociedad Rural destaca el beneficio para el campo

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, valoró la decisión del Gobierno de eliminar las retenciones a la exportación de granos hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar USD 7.000 millones en DJVE.

“El campo venía pidiendo esto desde hace años. Las retenciones son un impuesto que desalienta la producción y restringe inversiones”, afirmó.

Sin embargo, lamentó que la carne no haya sido incluida en la medida. “Seguimos insistiendo, es un sector clave para el país”, señaló.

Críticas al impacto distorsivo de las retenciones

Pino explicó que este tipo de impuestos “distorsiona el mercado” y afecta la competitividad frente a países vecinos. También señaló que la medida podría generar mayor liquidación de divisas, ya que los productores aprovecharán la oportunidad.

“Nos sorprende que se trate de una baja de impuestos. Generalmente estamos acostumbrados a lo contrario”, agregó.

Reunión con Economía y expectativa de continuidad

Pino confirmó que fue convocado por un funcionario del Ministerio de Economía para una reunión con la Mesa de Enlace. El encuentro estaba previsto para este lunes por la tarde. “Nos comunicamos casi a diario con el Palacio de Hacienda, pero esta medida no nos la habían anticipado”, reveló.

Desde la SRA pedirán que la reducción sea permanente. “Estoy convencido de que ese es el camino. Ojalá suceda pronto”, sostuvo.

Reunión con exportadores

El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había recibido por la mañana a Gustavo Idígoras, titular de CIARA-CEC. En la reunión se revisaron aspectos técnicos de la medida. “La implementación será inmediata y con colaboración del sector”, informaron desde la entidad.

Impacto y efecto económico

Sobre una posible suba de precios, Pino descartó impacto inflacionario. “El precio final lo define el consumidor. La carne se mantiene estable”, dijo.

Afirmó también que cuando el campo se activa, hay efectos positivos en toda la economía del interior. “No somos fanáticos de partidos, somos fanáticos de la Argentina”, concluyó.

Más reacciones del sector

Otros dirigentes del agro también se mostraron a favor. Carlos Castagnani, de Confederaciones Rurales, calificó la medida como “una sorpresa positiva”. Dijo que es un reclamo histórico del sector y pidió avanzar hacia una quita definitiva.