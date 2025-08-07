El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este jueves 7 de agosto no hay alertas meteorológicas vigentes en ninguna provincia de la Argentina. Además, se estima una jornada completamente nublada en su totalidad.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, se prevé un día con condiciones estables, sin tormentas, lluvias fuertes ni vientos intensos que puedan afectar las actividades cotidianas. Esto permitirá el normal desarrollo del tránsito, actividades comerciales y eventos al aire libre en el AMBA y el interior bonaerense.

El pronóstico para este jueves 7 de agosto

El pronóstico del tiempo indica que para la mañana de este jueves 7 de agosto en Buenos Aires y alrededores el cielo estará nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados, pudiendo alcanzar los 12 grados al mediodía.

De acuerdo con el SMN, los vientos que llegarán desde el norte a una velocidad de entre 4 y 18 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 33. La humedad será del 80%.

El informe de los meteorólogos estima que, para la tarde de este jueves el cielo estará completamente nublado. En horas de la siesta, la temperatura aumentará hasta los 14 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 9 grados, sin presencia de lluvias y tormentas. El sol saldrá a las 7:41 y se esconderá a las 18:18.

BGD/DCQ