Alberto Kornblihtt, biólogo: "Esto no es un ajuste, sino una aniquilación"

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) se sumó al plan de lucha contra los recortes presupuestarios efectuados por el Gobierno de Javier Milei. Sus trabajadores decidieron realizar un paro de 48 horas, acampe y movilización hacia el Polo Científico Tecnológico.

En el programa "QR", transmitido por Bravo TV de lunes a viernes a las 22, el conductor Pablo Caruso entrevistó al reconocido biólogo molecular Alberto Kornblihtt, quien lanzó dardos contra la política del Gobierno nacional en materia de ciencia y tecnología. Durante la conversación, el científico analizó el alcance del vaciamiento impulsado por el oficialismo. “Hemos vivido ajustes en distintos gobiernos, algunos muy fuertes, pero esto es diferente. Es una aniquilación. Están ahogando al sistema científico argentino y a instituciones como el INTA, el INTI", señaló.

Kornblihtt explicó que el agotamiento que atraviesa el sector no es solo discursivo, sino que se manifiesta con medidas concretas. “Los grupos de investigación no reciben fondos para proyectos que ya fueron evaluados y aprobados. No hay dinero que llegue a los estudios del CONICET. Además se bloqueó el ingreso a la carrera de investigador y tampoco se habilita la entrada de personal a la administración pública científica", enumeró, y luego completó: "Se trata de un ataque directo al funcionamiento estructural del sistema”.

“Las autoridades, de manera cínica, dicen que únicamente van a financiar lo que tenga ‘valor de mercado‘. Es un disparate. Las empresas se benefician de lo que la ciencia pública produce, pero la inversión de riesgo siempre la hace el Estado. Si no existe ese respaldo inicial, no hay innovación, y tampoco futuro”, recalcó.

Investigar: el rol crucial de la ciencia nacional

En otro tramo, el científico cuestionó el argumento fiscal que se utiliza para justificar los recortes: “La inversión en ciencia representa apenas el 0,03% del presupuesto nacional. Es insignificante. Esta destrucción no tiene que ver con ahorro porque no mueve el amperímetro del equilibrio fiscal. Obedece a una actitud encarnizada, portadora de un dogma ideológico claro: están en contra de la cultura, la ciencia, la educación y de un sector de la sociedad al que consideran peligroso porque piensa, investiga y no se subordina”, criticó.

“¿Estamos cerca de un punto de no retorno? Sí. Si estas políticas continúan, no hay vuelta atrás", aseguró en respuesta a una pregunta hecha por el analista Guido Bambini. "La destrucción es tan profunda que va a ser muy difícil reconstruir lo que se está perdiendo", añadió luego, y completó: "Lo que Milei dijo que iba a hacer —cerrar el CONICET— no lo está haciendo directamente, pero lo está cumpliendo, porque lo está dejando morir, ahorcándolo económicamente al igual que a la agencia que debería financiar los proyectos. Es una muerte lenta y planificada, con un claro componente ideológico detrás”, razonó.

La comunidad científica se planta con firmeza. Lo hace en defensa de un modelo de producción de conocimiento que ha recibido reconocimiento internacional, que aportó soluciones concretas en momentos críticos (como durante la pandemia) y que hoy enfrenta una amenaza existencial, en línea con lo discutido durante la entrevista.

BR / FPT