El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que para esta semana se estiman temperaturas cálidas en gran parte del país. El viento del sector norte será el principal protagonista, favoreciendo un progresivo aumento de las temperaturas y manteniendo un ambiente mayormente soleado.

El panorama de estabilidad será bien recibido tras un periodo de fuertes precipitaciones, sobre todo en sectores de la región central del país. Sin embargo, esta situación de tiempo estable tendrá un componente a seguir de cerca: la acumulación de humedad en la atmósfera, producto de la persistente circulación norte. Esto podría modificar las condiciones hacia mediados de la semana entrante.

Sobre el noreste del país se prevén condiciones soleadas y un viento progresivo del sector norte, con un cese de las precipitaciones y marcada disminución de nubosidad a lo largo de la semana. En el centro del país, especialmente en Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, el viento del mismo sector tendrá mayor protagonismo, soplando con ráfagas.

En la Patagonia estará ingresando un débil frente frío desde el Pacífico, dejando cielos muy nublados con lluvias aisladas en la región, y nevadas particularmente en el sector cordillerano. Ambos fenómenos, tanto lluvia como nieve, se encuentran bajo alerta meteorológico de nivel amarillo para la cordillera centro y norte patagónica a lo largo de estos días.

También, otra alerta oficial rige en particular para el sur de Mendoza, ante la probabilidad de viento Zonda en la tarde del martes, miércoles y jueves con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

En cuanto a la temperatura para la segunda semana de septiembre, en el sector centro del país, cuyo y litoral se esperan unas máximas que rondarán entre 17 °C y 27 °C. Por su parte, en el noroeste de la Argentina se estima un clima con algunos picos de +30 °C.

Las máximas estarían alcanzando valores de 30 a 33 °C sobre el nor-noroeste del país. Para el próximo fin de semana, es posible que las marcas alcancen los 35 °C en provincias como Santiago del Estero, Chaco, Formosa y parte oriental de Salta.

Durante la segunda mitad de semana continuará acentuándose el clima primaveral sobre el centro y norte de la Argentina, con ausencia marcada de precipitaciones y ascenso sostenido de las temperaturas.

