Este lunes 19 de enero de 2026 presentará un escenario de alivio térmico tras las recientes alertas por temperaturas extremas. El país experimentará condiciones meteorológicas mayormente estables, con cielos despejados o levemente nublados en diversas regiones. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera un descenso gradual en las marcas térmicas, especialmente en la zona central, manteniendo un ambiente agradable y seco.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este lunes 19 de enero

Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se pronostica una jornada con cielo despejado y vientos moderados del sudeste. La temperatura mínima se ubicará en los 16°C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 23°C o 25°C según el sector. Esta disminución del calor en la Capital Federal y CABA brindará un respiro tras los 34°C registrados en días anteriores.

Clima lunes 19 de enero

En el interior de la Provincia de Buenos Aires, localidades como La Plata esperan una máxima de 31°C con vientos del norte, mientras que en Miramar la temperatura oscilará entre 11°C y 19°C. Se prevé una humedad del 50% en el área metropolitana y un índice UV de nivel 10, considerado muy alto, lo que requerirá protección solar adecuada para quienes circulen al aire libre.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el litoral y el norte argentino, las temperaturas se mantendrán elevadas. En Posadas, Misiones, se espera un lunes caluroso con una mínima de 22°C y una máxima de 33°C bajo una advertencia celeste. En Santa Fe, el cielo estará despejado con una máxima de 29°C, consolidando un descenso gradual respecto al domingo, acompañado de vientos moderados del sector este y sureste.

Hacia el oeste y sur, ciudades como San Juan y La Rioja podrían alcanzar techos de hasta 35°C, manteniendo la tendencia de calor intenso en la región cuyana. En la Patagonia, Bahía Blanca registrará una mínima de 16°C y una máxima de 31°C, mientras que en Puerto Madryn las temperaturas serán más frescas, rondando entre los 11°C y 19°C con ráfagas del este.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El pronóstico extendido indica que el alivio térmico en el centro del país será breve. Para el martes 20 de enero, se espera un leve ascenso de las temperaturas máximas, llegando a los 28°C en Buenos Aires y 31°C en Santa Fe. El cielo continuará mayormente despejado, con condiciones estables que permitirán actividades externas, aunque con un índice de radiación ultravioleta que permanecerá en niveles extremos.

Hacia mediados de semana, el calor retomará protagonismo en gran parte del territorio nacional. El miércoles 21 de enero se prevén máximas de 33°C en el AMBA y registros superiores a los 36°C en el norte y Cuyo. Las autoridades meteorológicas recomiendan mantener la hidratación y evitar la exposición solar prolongada, dado que la estabilidad atmosférica actual precederá a un nuevo incremento de la masa de aire cálido.