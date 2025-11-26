Ola de calor en La Plata: miércoles soleado y sin lluvias con máxima de 29°C y alto índice UV.

El miércoles 26 de noviembre se presentará con un tiempo soleado y muy cálido en la Ciudad de La Plata y alrededores. Las temperaturas irán desde una mínima de 19 °C hasta una máxima que podría alcanzar los 29 °C. No se esperan precipitaciones y el cielo estará despejado o con nubosidad parcial. Este incremento térmico marca una tendencia a condiciones más veraniegas, con una humedad del 56% y vientos moderados del noreste. Se recomienda precaución por el índice UV.

El día en La Plata iniciará con un amanecer templado y un rápido ascenso de la temperatura a lo largo de la mañana. Según las proyecciones, el pico de calor se dará en las horas centrales de la tarde, lo que sumará a la sensación de ambiente estival. Se aconseja tomar medidas de hidratación y evitar la exposición solar prolongada entre las 10 y las 16 horas.

Cómo estará el clima en La Plata y la Provincia de Buenos Aires este miércoles 26 de noviembre

El clima en La Plata y en gran parte de la Provincia de Buenos Aires para el miércoles 26 de noviembre será de pleno verano, con cielo mayormente despejado y calor intenso. La mínima se ubicará cerca de los 19 °C, mientras que la máxima rondará los 29 °C, aunque algunas fuentes indican que podría tocar los 31 °C. La humedad será moderada y los vientos soplarán del sector noreste.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ola de calor en La Plata

En la región del AMBA, que incluye a la Ciudad de La Plata, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otras fuentes especializadas descartan la posibilidad de lluvias o tormentas aisladas durante la jornada diurna. Sin embargo, el índice UV será extremadamente alto (11), por lo cual se reitera la necesidad de usar protector solar y buscar la sombra, especialmente con niños y personas mayores.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el centro y norte de Argentina, se consolidará una fuerte ola de calor. Se esperan máximas que superarán ampliamente los 30 °C en varias provincias. Por ejemplo, en Córdoba y Mendoza se pronostican temperaturas de hasta 36 °C, mientras que en provincias del norte como Santiago del Estero y Formosa las marcas podrían llegar a los 38 °C.

Impactantes cambios en el cometa 3I/ATLAS: qué revelaron los telescopios de la NASA

Aunque en algunas regiones la probabilidad es baja, se anticipa que la inestabilidad con potencial de tormentas fuertes podría concentrarse en áreas del extremo norte y en el noreste argentino. En la Patagonia, el clima será más fresco y estable. Las alertas por fenómenos de viento fuerte, como el Zonda, han cesado por el momento, aunque la situación es monitoreada constantemente.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El jueves, la temperatura máxima en La Plata continuará en ascenso, estimándose en unos 30°C, con probabilidad de nubosidad y un riesgo de lluvia (10%) hacia la noche. El calor se mantendrá intenso hasta el viernes, donde la máxima descenderá a 26 °C con vientos del sudeste. Se mantiene la tendencia de alto índice UV para el final de la semana.

El fin de semana se presenta con un cambio de aire y la vuelta de las precipitaciones a la Ciudad de La Plata y la Provincia de Buenos Aires. Para el sábado se pronostican lluvias (50% de probabilidad) y un marcado descenso de la temperatura máxima, que se ubicará en 21 °C. El domingo continuará inestable con chaparrones y una máxima de 22 °C.