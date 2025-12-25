El Servicio Meteorológico Nacional informó que este jueves 25 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires, se espera una Navidad calurosa con marcas elevadas y una máxima que alcanzará los 30 grados en horas de la tarde. Durante la mañana hay una muy baja probabilidad de lluvias, que oscilan entre un cero y diez por ciento en las primeras horas del feriado nacional en todo el país tras la celebración de la Nochebuena.

De acuerdo con las últimas actualizaciones del SMN, cesó la alerta por tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires y, se espera una nueva jornada calurosa que apenas tendrá un ínfimo descenso de la temperatura.

Navidad con cielo nublado y descenso térmico en Buenos Aires mientras persiste inestabilidad en el norte

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Durante el período de la tarde, el cielo se presentará parcialmente nublado y la posibilidad de precipitaciones se disiparán, manteniéndose con buenas condiciones climáticas para festejar la Navidad 2025.

Pronóstico del SMN

Por la noche, se esperan vientos de 23 a 31 kilómetros por hora, con una marca que se ubicará en los 25 grados centígrados y cierto alivio para el cierre del día festivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para mañana, viernes 26, el clima en el AMBA volverá a estar cálido, con una máxima de 34°C durante la tarde, cielo algo nublado y nuevamente sin lluvias, que variará hacia el comienzo del último fin de semana de 2025.

Alerta roja por radiación extrema en Navidad: el índice UV superará niveles muy altos y es peligroso para la salud

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional indica que el sábado 27 de diciembre y comienzo del fin de semana, amanecerá con chaparrones y una temperatura máxima de 23°C.

Navidad 2025: alerta amarilla y naranja por tormentas en el norte del país

El mapa de alertas elaborado por el SMN estableció para este jueves 25 niveles de riesgo amarillo y naranja por tormentas en el norte del país, abarcando nueve provincias.

¿Cómo estará el clima durante Nochebuena y Navidad en todo el país?

El riesgo de lluvias fuertes abarca a las demarcaciones de Formosa, Chaco, norte de Córdoba, Corrientes y el sector este de Salta. En tanto que, en alerta amarilla, figuran: Misiones, Jujuy, Tucumán, gran parte de Corrientes, norte de Santa Fe y sur de Córdoba.

PM