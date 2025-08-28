El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves 28 de agosto un panorama climático con jornadas soleadas y temperaturas cómodas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Al igual que en el comienzo de la semana, el día se presentará con un clima agradable, lo que marca la continuación del "veranito" anunciado por el SMN.

El pronóstico para el AMBA

El pronóstico del tiempo indica que, durante la mañana de este jueves 28 de agosto, en el Área Metropolitana de Buenos Aires el cielo estará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 18 grados, pudiendo alcanzar los 20 grados al mediodía.

De acuerdo al SMN, los vientos entonces llegarán desde el norte a una velocidad de entre 8 y 14 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 28. La humedad será del 84%.

El informe de los meteorólogos estima que, para la tarde de este jueves, el cielo continuará completamente despejado. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 21 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 15 grados, sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 7:17 y se esconderá a las 18:33.

BGD/DCQ