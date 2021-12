¿Adaptación social?

Resultaron mal, según se informa, las evaluaciones que en 2019 se tomaron a estudiantes argentinos por parte de la Unesco, con marcadas deficiencias en lengua y en matemática. Las dificultades para resolver operaciones sofisticadas o para construir y comprender oraciones con subordinadas indicarían ni más ni menos que una limitación alarmante y extendida en cuanto a la adquisición de formas complejas.

Aunque es cierto que la formulación “es más complejo” se emplea de un tiempo a esta parte con un tenor casi siempre irónico, es decir, pretendiendo que no es así. Y es cierto que no son pocos los que insisten en que la realidad social puede y debe abordarse a partir de un rudimentario esquema de X vs. no-X, esquema rígido y estático aplicado mecánicamente a todo asunto de que se trate. Desde este punto de vista, y si ésta fuera en efecto la tendencia social dominante, las dificultades para lo complejo no supondrían necesariamente un problema.

No es menos cierto que, cada vez más, los textos en los medios de comunicación se comentan sin haber ido más allá de los títulos, o que los libros se califican o descalifican soñándolos o suponiéndolos, pero no leyéndolos. Desde este punto de vista, y si ésta fuera en efecto la tendencia social dominante, las dificultades para la comprensión de textos no supondrían necesariamente un problema.

Habría que ser más específico, entonces, para indicar de qué se habla cuando se habla de educación. Tal vez haya mucha falsa preocupación al respecto.